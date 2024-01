A 100 giorni dal Giro d'Italia la chiesa di Santa Maria Infraportas s'illumina di rosa

A 100 giorni dalla partenza del Giro d’Italia, in programma il 4 maggio da Venaria Reale, in Piemonte, tutte le 40 città di tappa hanno illuminato di rosa le loro bellezze artistiche e naturali. A Foligno, che il 10 maggio sarà città di partenza della settima tappa a cronometro, fino a Perugia, è stata illuminata la chiesa di Santa Maria Infraportas. La chiesa, tra le più antiche di Foligno, sorge in piazza San Domenico dove un tempo esisteva una cappella dell’ottavo secolo dedicata all’Assunta, a San Pietro e a San Paolo. Tale cappella fu poi inglobata nella navata sinistra della costruzione del XII secolo. L’attuale prospetto a fasce in pietra bianca e rosa, preceduto da un portico con colonne e capitelli dell’undicesimo e dodicesimo secolo, è una risistemazione ottocentesca che ha reimpiegato elementi di un precedente rosone. A destra del portico è presente un’edicola del 1480 con una sinopia di un affresco di Sant'Anna coronata da angeli attribuito a Pier Antonio Mezzastris. L’interno a tre navate divise da pilastri conserva pregevoli testimonianze pittoriche di Ugolino di Gisberto, Pier Antonio Mezzastris, Giovanni di Corraduccio, Lattanzio di Niccolò e Niccolò di Liberatore detto l’Alunno.