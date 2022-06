L'aquilone di Foligno nei cieli di San Vito Lo Capo

Sono partiti da Foligno destinazione San Vito Lo Capo. Sono gli aquilonisti dell’associazione “I millepiedi” che, negli scorsi gior- ni, hanno raggiunto la Sicilia per prendere parte al “Festival degli aquiloni”. Manifestazione che, spiegano dal sodalizio guidato dal presidente Giovanni Angelini, ha visto protagonista la delegazione umbra che ha portato in alto “L’Aquilone” di Foligno. Conclusa la trasferta siciliana, gli aquilonisti sono ora pronti a mettersi a lavoro per l’appuntamento dell’8 e 9 ottobre con l’ormai tradizionale “Festa degli aquiloni” ospitata al ciclodromo.