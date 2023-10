L’associazione Cifre fa il punto su giovani, formazione e mondo del lavoro

"Seconda stella a destra...qual è il cammino? Premesse e strumenti per pensare e costruire il proprio futuro”. È il titolo dell'incontro organizzato dall'associazione Cifre che si terrà mercoledì 25 ottobre, alle 18, alla biblioteca “Jacobilli”. A confrontarsi, moderati dal professor Roberto Segatori, saranno le dirigenti scolastiche dell’Itt “Da Vinci” e del liceo scientifico “Marconi”, Simona Lazzari e Maria Paola Sebastiani; il vice direttore dell’ITS Umbria Academy, Oscar Proietti, e il delegato Orientamento dell’Università di Perugia, Roberto Rettori. Presenti anche rappresentati degli studenti, universitari e giovani lavoratori, chiamati a partecipare attivamente alla fase di preparazione e al dibattito. Così come l’invito si estende a tutta la cittadinanza, “invitata a confrontarsi - spiega il presidente di Cifre, Emanuele Sfregola - a confrontarsi su un tema così attuale, per far emergere idee, proposte e interessanti spunti di riflessione”. Obiettivo dell’incontro “affrontare il fondamentale snodo costituito dall'incontro tra il mondo dei giovani, la formazione (scuola, università, ITS) e un mondo del lavoro in rapida evoluzione” ha dichiarato il presidente Sfregola, che aggiunge: “Rifletteremo sul ruolo del sistema d'istruzione nel creare i profili professionali richiesti dal mercato, ma anche su cosa significhi offrire una formazione integrale (umana prima ancora che tecnica) ai cittadini e lavoratori di domani, nella fase più complicata delle scelte e decisioni che incidono sul futuro. Come detto, l’appuntamento di mercoledì è aperto a tutta la cittadinanza, agli studenti, agli operatori della scuola, ma anche alle organizzazioni sociali, politiche, culturali ed economiche del territorio.