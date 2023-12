Bevagna, 250mila euro per riqualificare piazza Sant’Agostino

Un finanziamento di 250mila euro per riqualificare, mettere in sicurezza e ripristinare la viabilità e l’accessibilità di piazza Sant’Agostino. È quello stanziato a Bevagna dalla Regione Umbria, per restituire alla comunità quella che il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Giordano Antano apostrofa “una delle principali del centro storico” per la quale, negli anni, si è delineata una “situazione paradossale”. “Nel 2018 - ha infatti spiegato Antano, ripercorrendone la storia - si stava intervenendo con i lavori di pavimentazione di corso Amendola e di piazza Sant'Agostino ma il rinvenimento di reperti archeologici ne causò la sospensione, i fondi erogati dall’allora amministrazione regionale - ha quindi aggiunto - erano infatti insufficienti per la realizzazione dell’opera”. Ora, come detto, la svolta, grazie al supporto della giunta regionale guidata da Donatella Tesei che ha deciso di finanziare il recupero della piazza bevanate. “Ringrazio l’assessore regionale Enrico Melasecche Germini per la disponibilità ed il tempo dedicato alle nostre richieste” ha dichiarato il vicesindaco, aggiungendo: “Ha compreso l’importanza che questo finanziamento avrebbe avuto per l’intera comunità di Bevagna, ponendo il focus sulle concrete esigenze dei cittadini, condividendo l’idea di una politica dei e per i cittadini”. Per il titolare ai Lavori pubblici “il più bel regalo di Natale che la nostra comunità potesse ricevere”.