Birra amara per Foligno, “Cotta o Cruda” si sposta a Spoleto: “Qualcuno voleva l'oblio”

Un boccale di birra amara. E' quello che berrà Foligno in questa estate così particolare. Dopo il Coronavirus, a dare una nuova mazzata al cartellone degli eventi cittadini ci pensa l'addio ufficiale di “Cotta o Cruda”, la kermesse dedicata alla birra di tutto il mondo che si sposterà di qualche chilometro. Il nuovo campo base è quello di Spoleto, dove “Cotta o Cruda” s'insedierà nell'anno della sua decima edizione. L'appuntamento spoletino è in programma dal 4 al 6 settembre prossimi. Ad annunciare la decisione sono gli stessi organizzatori della kermesse dedicata alla birra artigianale attraverso un post su Facebook. “Qualcuno – si legge nella pagina ufficiale dell'evento – avrebbe voluto farci scomparire nell'oblio, ma siamo riusciti a rimanere in piedi”. Il riferimento è chiaramente all'amministrazione comunale che, a detta degli stessi organizzatori, ha scelto di non confermare “Cotta o Cruda” nel calendario degli eventi. “La giunta folignate ci ha chiesto di fermarci per quest'anno – commenta Cristiana Mariani, ideatrice della manifestazione -, ma non abbiamo ritenuto giusto bloccare una iniziativa che, in quattro giorni, ha sempre fatto registrare tra le 50 e le 100mila presenze. E' importante sottolineare comunque che per noi Spoleto non rappresenta un ripiego, ma uno stimolo a fare sempre meglio in una nuova ed importante realtà”. Promessi sposi già da un paio di anni, “Cotta o Cruda” e Spoleto convolano finalmente a nozze. Già, perché la città del Festival già da tempo faceva la corte alla kermesse dedicata a malto e luppolo, ma gli organizzatori avevano sempre dato precedenza a Foligno. L'addio di “Cotta o Cruda” potrebbe causare un vero e proprio effetto domino. Cristiana Mariani è infatti l'organizzatrice di altri eventi ben radicati nel folignate. E' il caso di “Cibi del mondo”, che di solito si svolge nel periodo primaverile. Altro evento coordinato da Cristiana Mariani è il Festival di medicina tradizionale. Anche se, in questo caso, la promozione dell'appuntamento è dell'Università degli Studi di Perugia.