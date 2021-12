A Ca’ Rapillo incremento di prime dosi

Sono all’incirca 600 le dosi di vaccino somministrate quotidianamente a Ca’ Rapillo. Procede, dunque, spedita la campagna vaccinale nel centro polifunzionale di Spello, punto di riferimento per l’intero territorio del Folignate. “Aspetto molto importante - ha dichiarato il dottor Massimo Pizziconi, in servizio nell’hub vaccinale spellano - è che in numerosi casi si tratta di prime dosi”. Accanto, quindi, alla corsa alle terze dosi per chi ha concluso il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi, si registra un innalzamento anche di prime somministrazioni.

Per l’Usl 2 “una risposta forte e fondamentale, insieme al rispetto rigoroso delle misure anti contagio, per sconfiggere definitivamente il virus”. Virus che continua a circolare in maniera importante su tutto il territorio regionale, con l’Umbria che negli scorsi giorni è risultata la seconda regione italiana a più alto incremento di contagio dopo la Basilicata. Da qui, l’invito dell’azienda ospedaliera locale a coloro che nutrono ancora dubbi e perplessità rispetto alla vaccinazione ad avvicinarsi alle strutture dell’Usl per confrontarsi con i professionisti, sempre disponibili a chiarire ogni aspetto della campagna vaccinale e a spiegare l'utilità della protezione vaccinale per l'individuo e per la collettività.

Intanto, a partire da oggi, lunedì 20 dicembre, è ufficialmente entrato in funzione il drive through allestito nell’ex capannone della Fils nella zona industriale della Paciana. Il trasferimento dal centro Ca’ Rapillo all’immobile di via Catoleni si è reso necessario per ridurre i flussi di persone che si riversavano nell’area, tra il punto vaccinale e quello per i tamponi, ed al contempo garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti.