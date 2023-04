Caprai conquista la Francia con i suoi vini

Ci sono anche il Merlot Belcompare e il Montefalco Sagrantino 25 anni di Arnaldo Caprai tra i 200 vini selezionati da Rolland & Associés per la degustazione antologica Primeurs Étoilés. Per l’Italia si tratta della prima volta e a rappresentare il Bel Paese ci sarà - come detto - l’Umbria con la cantina oggi guidata da Marco Caprai e la Toscana con le Tenute di Biserno di Niccolò Marzocchi Lenzi che presenteranno il Pino di Biserno. “È un grande onore per noi rappresentare l’Italia in questo evento di assoluto prestigio e di risonanza internazionale – afferma Marco Caprai -, un momento che per noi sarà non solo di grande visibilità, ma anche di interessantissimo confronto”. Ogni anno, a fine aprile, infatti, gli operatori di tutto il mondo si danno appuntamento per la degustazione dei primeur bordolesi. Un evento unico al mondo, che Château La Dominique ha deciso di rendere ancora più unico con i Primeurs Étoilés, la cui terza edizione si terrà quest'anno dal 24 al 27 aprile prossimi. Per quattro giorni, quindi, il Grand Cru Classé di Saint-Émilion accoglierà i professionisti per una degustazione antologica: quella dei 200 vini selezionati dal laboratorio Rolland & Associés, provenienti da tutte le regioni di Bordeaux, dal Médoc a Pessac-Léognan passando per Sauternes e Pomerol. Il team del laboratorio (Michel Rolland, Julien Viaud, Mikaël Laizet, Jean-Philippe Fort, Alexandre Béra e Sophie Maltaverne) presenterà le principali caratteristiche dell'annata 2022 e i profili dei diversi vini. Insieme, come detto, anche dei guest star italiani, quelli proposti - come detto - dalla cantina Caprai e da Tenute di Biserno. Buon vino, ma non solo. L’evento avrà come protagonisti, infatti, anche alcuni tra i migliori chef stellati di Francia, per fare di un momento di degustazione tecnica anche un'occasione di convivialità e alta cucina. Il cast per l'edizione 2023 è ancora una volta di prim'ordine: il lionese Jérémy Galvan, il cognaçais Paolo Boscaro, lo champenois Jean-Baptiste Natali e, localmente sul palco, il bordolese Jean-Charles Darroze. I quattro chef hanno selezionato un ingrediente tipico dei rispettivi terroir, che sarà protagonista dei loro piatti d’autore durante un pranzo che promette di restare a lungo nella memoria.