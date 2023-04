Caserma "Gonzaga", festa doppia: tanti eventi per celebrare due date storiche

La Caserma “Gonzaga” di Foligno si prepara a celebrare due importanti ricorrenze. Nel 2023, infatti, ricorrono i 150 anni dalla firma della convenzione tra Ministero della guerra e Comune di Foligno per la costruzione della caserma e il conseguente atto di costituzione della società folignate che avrebbe portato alla sua realizzazione. Nel 2024, invece, saranno 140 anni da quando la caserma di viale Mezzetti venne inaugurata.

Due anniversari importanti, dunque, che verranno festeggiati con un programma di eventi che prenderà il via mercoledì 5 maggio, alle 10, con una cerimonia pubblica dell’alzabandiera, aperta quindi alla partecipazione, oltre che delle autorità locali, anche dell’intera cittadinanza. Da quel momento si andrà avanti fino al 19 ottobre 2024, giorno in cui nel 1884 venne di fatto inaugurata. Data che sarà, quindi, festeggiata con un annullo postale e visite guidate alla struttura, ma anche con un concerto a cura degli Amici della Musica di Foligno che, all’auditorium San Domenico, alle 21, proporranno al pubblico un programma musicale con arie di fino 800.

Nel mezzo, poi, tanti altri appuntamenti, illustrati nella mattinata di venerdì 28 aprile dal comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, il generale di brigata, Vincenzo Spanò. “È una bella storia da raccontare - ha dichiarato -, intanto perché in tutta Italia non ci sono caserme belle come questa, ma anche e soprattutto perché si tratta di una realtà che fin dalle sue origini è sempre stata attenta agli interessi della città, contribuendo anche al suo sviluppo socio-economico. E la volontà - ha aggiunto - è quella di mantenere viva questa unità. La nostra caserma, come recita il claim scelto per queste ricorrenze, è ‘una città nella città’. Quotidianamente, infatti, sono all’incirca un centinaio le persone che vi transitano, anche in virtù dei concorsi che ospita”.

Entrando nel dettaglio delle iniziative messe a punto per celebrare al meglio questi due anni di grandi anniversari - accompagnati da due loghi realizzati da due studentesse dell’Ipia “Orfini”, Matilde Parisi e Asia Capezzali - dopo la cerimonia dell’alzabandiera in programma per giovedì 5 maggio, sabato 13 maggio la Caserma farà da sfondo al “traguardo volante” del Giro d’Italia. Il 18 luglio poi, nell’ambito del cartellone di eventi “Estate al Trinci”, si terrà, alle 18, il concerto della musica d’ordinanza del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna. L’8 settembre, invece, alle 18.30, nella chiesa di Sant’Agostino si terrà la Santa Messa in ricordo del generale Gonzaga dal Vodice Ferrante nell’80esimo anniversario della sua morte, per la quale fu decorato della Medaglia d’oro al valore militare ed al quale la Caserma è intitolata dal 25 marzo 1954. Venerdì 15 settembre, poi, la Caserma sarà protagonista delle iniziative della Quintana con una sfilata per le vie cittadine della sezione storia del Reggimento di artiglieria a cavallo e un concerto della banda dell’Esercito. Continuando a sfogliare il calendario, il primo dicembre, alle 18, l’Aula magna del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito ospiterà, a cura della Pro Foligno, una conferenza sulla Foligno di fine 800 e la Caserma. Nella stessa giornata verrà inaugurato il plastico della “Gonzaga” donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che ha coinvolto nel progetto - del valore di 20mila euro - la Sapienza Università di Roma. Sabato 2 dicembre spazio alla beneficenza con una cena di gala ospitata nell’Aula Diaz di viale Mezzetti, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas diocesana e ad altre associazioni del territorio.

Passando, invece, al 2024 il primo appuntamento in agenda è per il 15 marzo con un evento dedicato alle scuole che vedrà presente il professor Michele D’Andrea per una “chiacchierata briosa” sul canto degli italiani, ossia l’Inno nazionale, organizzata dalla sezione cittadina dell’Ancri. In caso di designazione di Foligno come sede di tappa del Giro d’Italia 2024, inoltre, la “Gonzaga” ha già dato disponibilità per un suo coinvolgimento. Per finire, il doppio appuntamento del 19 ottobre 2024.

Previste, poi, tre mostre in programma per il 2023: quella fotografica che ripercorrerà la storia di Foligno e della Caserma da fine 800 ai giorni nostri, con il coordinamento dell’Anmig; quella dedicata alla figura del generale Armando Diaz con l’esposizione di cimeli storici, allestita dall’associazione Amici del Museo dei Granatieri; e, per concludere, una mostra storica di artiglieria con pezzi storici forniti dal Museo nazionale dell’artiglieria di Torino.

Sempre per celebrare i due anniversari, infine, entro il prossimo mese di settembre verrà realizzato un cortometraggio sulla storia della “Gonzaga”, a cura del 28° Reggimento Psyops di Pesaro.