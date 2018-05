Cento anni di “Scarpellini”, Claudio Gentili: “Un diplomato su due trova subito lavoro" - GALLERY

“L'istruzione tecnica: evoluzione storica e prospettive future”. È questo il titolo del convegno che si è tenuto sabato mattina a palazzo Trinci e che apre ufficialmente la mostra che celebra le prime cento candeline dell'Istituto tecnico economico “Feliciano Scarpellini”. La mostra “100 anni – Lo Scarpellini di ieri e di oggi”, che sarà visitabile negli spazi espositivi del foyer dell'ex teatro Piermarini fino a venerdì 18 maggio, è stata così inaugurata con una serie di interventi avvenuti davanti ad una platea che ha raccolto giovani e meno giovani, ovvero studenti, professori, collaboratori, personale tecnico e dirigenti, attuali o del passato. Insomma, un pubblico eterogeneo, ma accomunato dal legame con l'istituto dedicato al celebre astronomo. Tra le poltrone rosse, era presente anche il presidente del consiglio di amministrazione delle Casse di Risparmio di Foligno, Alberto Cianetti, che ha “apprezzato l'impegno e la dedizione che la dirigente Giovanna Carnevali ha canalizzato per il bene dei ragazzi”. Ad aprire il convegno, è stata proprio un'orgogliosa ed emozionata Giovanna Carnevali. Comprensibilmente, dato che ha annunciato che ha scelto di andare in pensione il 31 agosto. È intervenuto anche Giacomo Leonelli, avvocato nonché consigliere regionale dell'Umbria, che oltre a scoprire in diretta che la sua bisnonna ha ricoperto il ruolo di preside proprio nell'istituto Scarpellini, ha sottolineato la necessità di mantenere attivo il dialogo con le istituzioni. Ha, poi, preso la parola il vicesindaco Rita Barbetti: “Bisogna riconoscere all'Istituto ‘Scarpellini’ la capacità di essersi saputa aprire al futuro, inserendo gli studenti in progetti europei, ma anche l'attenzione alle esigenze del territorio. Lo stesso Liceo classico ‘Frezzi’ - nel quale il vicesindaco insegna – è stato accolto nell'Istituto in seguito al terremoto del '97”. Ma è proprio in qualità di insegnante che Rita Barbetti ha sollevato la questione che attanaglia la scuola di oggi: “Stiamo assistendo ad un imbarbarimento, in quanto sta venendo meno il senso di autorevolezza del modello del docente. Purtroppo i primi responsabili di questo deprecabile comportamento – prosegue – sono proprio i genitori, che pretendono sempre il massimo dai figli e li vogliono vincitori a tutti i costi”. È arrivato, poi, il momento della “Tavola Rotonda”, attraverso il quale si è entrati nel vivo dell'evoluzione storica, ma anche delle prospettive future che riguardano l'Istituto ‘Scarpellini’. Ad avviarlo attraverso un video-messaggio, è stato il vice direttore per il capitale umano Confindustria, Claudio Gentili: “Questo istituto ha una marcia in più: la libertà. Il 50 per cento dei diplomati tecnico-economici trova immediatamente lavoro, l'altro 50 per cento può tranquillamente accedere alle università”. In seguito, è intervenuto il dirigente tecnico del Miur, Ettore Acerra, che ha riflettuto sui temi del mutamento che ha subito l'esame di Stato, il riordino del 2010 del ministro Gelmini e l'alternanza scuola-lavoro. È intervenuto, quindi, il presidente dell'Ordine dei commercialisti dell'Umbria, Andrea Nasini, che ha tracciato un excursus della funzione sociale della “vecchia figura del ragioniere, che rappresentava l'uomo d'ordine, molto differente da quella attuale, in continua evoluzione”. Il presidente, nonché docente nel dipartimento di economia dell'Università degli Studi di Perugia, ha anche invitato i ragazzi a non fermarsi al diploma né alla laurea triennale. Si è riallacciato al concetto di evoluzione della figura del diplomato in ragioneria il vice segretario generale della Camera di commercio Perugia, Fabrizio Fratini, evidenziando come “fra le richieste del mondo del lavoro, c'è ampio spazio per chi esce da questo istituto”. Un emozionato Sergio Cecchini, che ha ricoperto il ruolo di preside dell'Ite Scarpellini per ben 28 anni, ha invece ricordato con orgoglio il ritrovamento della foto della prima classe: anno scolastico 1917/1918, composta da 11 maschi e 5 femmine, sullo sfondo di Piazza San Francesco. A chiudere in bellezza il suggestivo il video finale che ha ripercorso la storia dell'Istituto e il saluto da parte degli ex alunni, che hanno frequentato l'Ite negli anni '50 e '60.