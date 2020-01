Chi è il “Folignate dell’anno”? Ecco i candidati - VOTA

Una piacevole tradizione che si rinnova ormai dal 2015. Da quando, a poco più di un anno dalla nascita del nostro portale di informazione rgunotizie.it, abbiamo deciso di accendere i riflettori su quei concittadini che con il loro operato si sono distinti, di anno in anno, all’interno della nostra comunità. Una comunità di quasi 60mila “anime”, che vanta le più disparate eccellenze nei più disparati campi, ma non solo. Anche uomini e donne che con il loro vivere quotidiano, nel loro piccolo, hanno saputo lasciare un segno indelebile.

Così com’è stato per il partigiano Enrico Angelini, il primo a ricevere il riconoscimento promosso da Radio Gente Umbra, per lo schermidore Andrea Santarelli che ha portato in alto il nome della nostra città durante le Olimpiadi di Rio 2016. E ancora per l’ex priore del Rione Badia, Raul Baldaccini, che ha riportato alla vittoria la contrada di via San Salvatore Piccolo e per il cavaliere Luca Innocenzi, che ha regalato una splendida doppietta al Rione Cassero e sbaragliato la concorrenza a livello nazionale aggiudicandosi per due volte - tre con quest’anno - il titolo di Miglior cavaliere d’Italia.

Chi sarà, dunque, il prossimo “Folignate dell’anno”? Cinque i candidati che concorreranno al titolo e tra i quali potrete votare, scegliendo così voi la persona che più di tutte merita questo riconoscimento.

A cominciare dall’attuale sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, la cui candidatura a primo cittadino in quota Lega e supportata dalle forze di centrodestra ha decretato un cambio di rotta epocale in quella che è stata la storia politica di Foligno.

Tra le donne, invece, Morena Castellani. Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Foligno 2, si è distinta per la strenue battaglia condotta dopo il terremoto 2016 per dare agli studenti della “Carducci” una scuola nuova e sicura. Battaglia che la vede impegnata, ora, per il futuro dell’istituto di via Piermarini.

A far parlare di sé anche Annita Rondoni che, con la grande forza d’animo che la contraddistingue, si fa quotidianamente portavoce dei bisogni di quegli uomini e di quelle donne affette da Sla e sostenitrice di tutte quelle iniziative volte ad aiutare la ricerca, in un’ottica di cura e prevenzione. Nominata già volontaria dell’anno dalla vicina Trevi, nel 2019 è stata anche eletta ne consiglio nazionale dell’Aism.

Per il mondo dell'imprenditoria, la nomination è ricaduta su Marco Viola. La sua azienda olivicola fa della qualità la propria prerogativa. L'eccellenza folignate dell'olio, dopo i numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso del tempo, nel 2019 è addirittura entrata nella "Hall of fame" di Flos Olei, la più importante guida a livello mondiale per quanto riguarda l'olio extravergine d'oliva

A chiudere il cerchio il mondo dello sport con Daniele Santarelli. Allenatore dell’Imoco Volley di Conegliano, squadra che milita nel campionato di serie A1, con le sue ragazze nell’anno che si sta per concludere ha portato a casa due grandi risultati: lo scudetto, trionfando così nel campionato di casa, e la Coppa del mondo conquistata solo poche settimane fa in Cina.

E' possibile esprimere la propria preferenza entro la mezzanotte di lunedì 6 dicembre 2020 attraverso questo link o dalla homepage di Rgunotizie.it:

http://www.rgunotizie.it/content/chi-e-folignate-dell-anno-2019