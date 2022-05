Covid, in lieve calo i ricoveri ma l’Umbria è ancora maglia nera

È un calo, ma di lieve entità, quello registrato in Umbria per ciò che riguarda l’occupazione dei posti letto in area medica Covid. Il monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe, riferito al periodo 4-10 maggio, riporta infatti una saturazione del 31,4% contro il 33,2% della settimana precedente. Una diminuzione di quasi due punti percentuali, insufficiente però per togliere di dosso al Cuore verde d’Italia la maglia nera per il peggior dato di tutto lo Stivale. La media nazionale si attesa al 13,3%. In area critica, invece, il quadro umbro è di un’occupazione dei posti letto del 4,7%. Anche in questo caso la percentuale è in miglioramento rispetto ai sette giorni precedenti, ma con un valore sempre superiore alla dato nazionale che risulta del 3,8%.

Dal fronte ospedaliero all’incidenza settimanale. Su questo fronte sorridono i numeri in Umbria con un calo del 23,3%. Dati alla mano, nel Cuore verde d’Italia risultano 1.077 casi di infezione su 100mila abitanti, mentre nel resto del Bel Paese l’incidenza è di 1.828 contagi. Entrando nel dettaglio delle due province, sia Perugia che Terni continuano ad attestarsi sugli oltre 500 casi per 100mila abitanti, seppur rispetto alla settimana precedente la situazione sia in miglioramento. In particolare, nella provincia di Perugia risulta un’incidenza di 610 casi su 100mila abitanti, in calo del 24%; in quella di Terni, invece, la flessione è un po’ più contenuta. Pari al 20,8%, si traduce in 562 positivi ogni 100mila abitanti.

Relativamente al capitolo vaccini, il monitoraggio della Fondazione Gimbe evidenzia come in Umbria la copertura nella fascia 5-11 anni risulti del 35,2%, di poco superiore alla media nazionale al 34,4%. Ad oggi, inoltre, il 6,2% della popolazione umbra risulta non aver ricevuto neppure una dose (al netto dei guariti). A mancare all’appello della terza dose è, invece, il 3,8% degli umbri attualmente vaccinabili. Infine, le quarte dosi. Su questo fronte, il Cuore verde d’Italia si classifica al sesto posto a livello italiano per la somministrazione alle persone immunocompromesse con una copertura del 29,4% (la regione con il dato migliore è il Piemonte al 73,1%), mentre scivola tra gli ultimi posti per la somministrazione a over 80, fragili 60-79 anni e ospiti Rsa. In questo caso la copertura è solo del 2,9% (la regione con il dato migliore è il Piemonte al 18%).