Dalle taverne agli incontri culturali, dal corteo all’attesissima Giostra: a Foligno torna la Quintana

Le bandiere dei dieci rioni della Quintana sono pronte per tornare a sventolare tra le vie e le piazze di Foligno. Da mercoledì 29 maggio, infatti, la città tornerà a vestirsi a festa per l’edizione di giugno della Quintana.

Un programma fitto di appuntamenti quello messo in agenda dell’Ente Giostra del presidente Domenico Metelli, che vedrà esibirsi nella prima serata anche il gruppo “Sbandieratori e musici Città di Foligno”, alle 22, in piazza della Repubblica. Dal giorno dopo, e quindi dal 30 maggio, torneranno a spalancare le loro porte anche le taverne dei dieci rioni, che rimarranno aperte fino al 14 giugno, fatta eccezione per la serata di sabato 2 giugno, quando alle 21 il Campo de li Giochi farà da sfondo all’ultima sessione di test dei binomi, le prove ufficiali. In occasione dell’apertura delle taverne si terrà il tradizionale “Convivio in onore di Dama e Cavaliere”, seguito dalla presentazione dei palii di Giostra.

Tante, poi, le iniziative in calendario, a cominciare dal ciclo di incontri culturali con appuntamenti quasi giornalieri che tratteranno temi come l’arte, la scienza, il costume e la musica nel Seicento, la gastronomia e i vini all’epoca della Quintana, per poi proseguire con visite straordinarie in notturna di palazzo Trinci e fino ad arrivare agli spettacoli curati da Segni Barocchi Festival.

Novità di questa edizione saranno la Giostra dei libri, rassegna letteraria nata dalla collaborazione tra l’associazione Athena e l’Ente Giostra e che vedrà arrivare a Foligno Marino Bartoletti, Adriano Panatta e Marco Buticchi e l’evento “Barocco sacro e profano in città” con una visita guidata del centro storico a cura dell’Associazione guide turistiche dell’Umbria. Tra gli appuntamenti tradizionali non mancheranno il Palio della Filomè e la Disfida di San Rocco, la Gara dei tamburini e la Corsa delle fantelle. In calendario anche il premio giornalistico intitolato Ariodante Picuti. Ospiti d'eccezione per questa edizione gli sbandieratori e i balestrieri di Gubbio.

Momenti clou saranno, come sempre, il corteo storico delle rappresentanze rionali venerdì 14 giugno, alle 21.45, seguito dalla lettura del bando e dalla benedizione dei cavalieri, e la Giostra della sfida in programma per sabato 15 giugno, alle 21, al Campo de li Giochi. Per il secondo anno, infine tornerà lo speciale di Rai 3 che vedrà la messa in onda sulla rete nazionale, sabato 22 giugno alle 17.30, della Giostra della Sfida. In tv uno speciale di 75 minuti curato dalla Tg3 dell’Umbria per far conoscere a tutto lo Stivale la magia della Quintana.

PROGRAMMA GIUGNO 2019 “Giostra della Sfida”

Mercoledì 29 maggio

ore 21.00 Centro storico

Notte delle bandiere Esposizione Gonfalone Palazzo Comunale

Ore 22.00 Piazza della Repubblica

Esibizione ‘Sbandieratori e Musici Città di Foligno’

dal 30 maggio al 1° giugno dal 3 giugno al 14 giugno Apertura delle Taverne

Giovedì 30 maggio

ore 20.30

Convivio in onore di Dama e Cavaliere

ore 22.45 Piazza della Repubblica

Presentazione dei Palii di Giostra

Venerdì 31 maggio

ore 18.30

Apertura Quintana Point

ore 19.00

Presentazione QUI / la rivista della Quintana Ex Teatro Piermarini – Corso Cavour

Dalle ore 21.30 alle ore 24.00

Apertura straordinaria gratuita di Palazzo Trinci

Sabato 1 giugno

ore 16.00 Parco dei Canapè

I bambini incontrano la Quintana

Domenica 2 giugno

ore 21.00 Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”

Prove Ufficiali Ingresso gratuito

Lunedì 3 giugno

ore 18.00 Palazzo Candiotti

Incontri culturali “l’Arte nel ‘600”

Prof. Elvio Lunghi

Docente Storia dell’Arte - Università per stranieri di Perugia in collaborazione con

ProFoligno e Associazione Orfini Numeister

ore 21.30 Piazza della Repubblica

Palio della Filomé

Martedì 4 giugno

ore 14.00

inizia la programmazione del

Quintana Channel - Umbria TV canale 10 conducono Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri

ore 18.00 Palazzo Candiotti

Incontri culturali “Della piazza e della danza, della chiesa e della nobiltà”

Viaggio nella musica italiana all’inizio del 1600 con il maestro Massimiliano Dragoni

ore 21.30 Piazza della Repubblica

Gara dei Tamburini

Mercoledì 5 giugno

ore 18.00 Palazzo Candiotti

Incontri culturali

“Vivande e bevande tra Rinascimento e Barocco” La gastronomia e i vini all’epoca della Quintana con Daniele Falchi

in collaborazione con Confraternita del Sagrantino (Su prenotazione)

ore 21.30 Via Mentana

Corsa delle Fantelle

Giovedì 6 giugno

ore 18.00 Palazzo Candiotti

Incontri culturali “La Scienza nel ‘600”

Prof. Pierluigi Mingarelli

in collaborazione con Festa di Scienza e Filosofia

Dalle ore 21.30 alle ore 24.00

Apertura straordinaria gratuita di Palazzo Trinci

Venerdì 7 giugno

ore 18.00 Palazzo Candiotti

Incontri culturali “Chi non sa far stupir vada alla striglia”

Itinerari e virtuosismi della poesia barocca Prof. Guglielmo Tini

ore 21.00 Chiesa SS Annunziata Museo Calamita Cosmica

La Giostra dei libri

Marino Bartoletti

“Aneddoti e racconti, musica e sport, ricordi e riflessioni” modera Fabio Luccioli

ore 21.30 Oratorio del Crocifisso

“Quando penso allo tempo passato” Spettacolo a cura di Segni Barocchi Festival

Sabato 8 giugno

ore 22.00 Piazza della Repubblica

“Vulkano” Notte del Fuoco

Lunedì 10 giugno

ore 22.00 Piazza San Domenico

La Disfida di San Rocco

Martedì 11 giugno

ore 18.00 Palazzo Candiotti

Incontri culturali “Il Costume nel ‘600”

Dott.ssa Glenda Giampaoli Direttrice Museo della Canapa Sant’Anatolia

ore 22.00 Piazza della Repubblica

Sbandieratori di Gubbio

Mercoledì 12 giugno

ore 18.00 Palazzo Candiotti

La Giostra dei libri

Adriano Panatta

“Il tennis è musica”

modera Fabio Luccioli

ore 22.00 Piazza della Repubblica

Balestrieri di Gubbio

Giovedì 13 giugno

ore 18.00 Palazzo Candiotti

Premio Giornalistico “Ariodante Picuti”

ore 21.00 Palazzo Candiotti

La Giostra dei libri

Marco Buticchi “Casa di mare” modera Luigi Napolitano

ore 21.30 Oratorio del Crocifisso

“Circe e le sue ninfe” Spettacolo a cura di Segni Barocchi Festival

ore 22.15 Piazza della Repubblica

Spettacolo “Peccati Kapitali”

Venerdì 14 giugno

ore 16.30 Centro storico

“Barocco sacro e profano in città”

Visita guidata a cura di Associazione Guide Turistiche dell’Umbria Su prenotazione 0758145228 – 339 3390103

ore 21.45 Vie del centro storico

Corteo delle rappresentanze rionali

ore 23.00 Piazza della Repubblica Lettura del Bando e Benedizione dei Cavalieri

Sabato 15 giugno

ore 21.00 Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”

Giostra della Quintana “La Sfida”

Domenica 16 giugno

ore 20.30 Umbria Tv canale 10 La Cronaca della Sfida

Sabato 22 giugno

ore 17,30 - RAI 3 Speciale Giostra della Quintana