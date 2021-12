Dallo sport al sociale, dalla formazione all’ambiente: a Foligno investiti 68mila euro

Non solo cultura e turismo. I fondi stanziati dal Comune di Foligno a sostegno di iniziative e manifestazioni che si sono svolte nel 2021 hanno, infatti, interessato anche altri settori.

A cominciare da quello relativo a sport e tempo libero, sul quale sono stati investiti 39.500 euro. Il contributo maggiore, di 7.300 euro, è stato stanziato in favore del Csi del presidente Giovanni Noli per l’organizzazione di quattro diversi eventi. Nel dettaglio, 3mila euro sono andati a sostegno delle iniziative “Sport&Scuola”, altrettanti per i campionati nazionali di beach volley, padel, pallavolo misto indoor e corsa campestre, 800 euro per il campionato nazionale di calcio a 5 e 500 euro per la “Bardascio Cup”. Un gradino più sotto l’associazione la Francescana, beneficiaria di uno stanziamento di 6mila euro per l’omonimo evento dedicato alle bici d’epoca. Al terzo posto l’Atletica Winner che ha portato a casa complessivamente 4.900 per la Strafoligno, il meeting Tomassoni e la settima Mezza Maratona Città di Foligno. Scorrendo l’elenco dei contributi concessi, figurano anche il Moto club Foligno Asd che, per il Trofeo Enduro Umbria, ha ottenuto fondi per 2.500 euro, l’Unione ciclistica Foligno Start a cui è stato riconosciuto l’importo complessivo di 2.300 euro per i trofei Groupama e Castellani e per i memorial Donati e Cesarini. È di 2mila euro il contributo riconosciuto a Sportinsieme Asd per l’iniziativa “Movimento e tempo libero dentro e fuori i confini”, e anche alla Federazione italiana danza sportiva per i campionati assoluti. Poco più sotto la Valle Umbra Trekking con un contributo di 1.800 euro per l’iniziativa “Il piacere di camminare: cammino, osservo, imparo e sto bene”, l’associazione Foligno Triathlon Winner con 1.300 euro per il quarto Duathlon Città di Foligno , l’Ubs Umbria basket school sempre con 1.300 euro per l’evento “Gioco, cresco, imparo”. Ed ancora fondi per 1.200 euro all’Aia per il corso nazionale di arbitro di calcio, l’Ancri per il Gran gala dello sport. Mille euro, invece, per il Circolo tennis Foligno, promotore di tutta una serie di tornei tra agosto e settembre, e per la sezione cittadina dell’Associazione nazionale Polizia di Stato per il memoriale “Carbonetti”. Sotto quota mille, infine, i contributi in favore del Foligno Calcio a 5 (500 euro), per il Club ginnastia artistica (400 euro), per l’Open day della Fulginium (300 euro), per l’associazione motociclistica “La Ciurma” (300 euro), per i Sagittariis Ridentesi (200 euro) e per DanielDanza 2000 (100 euro).

Dallo sport, poi, agli eventi promossi nell’ambito del sociale, fronte su cui sono stati investi 17mila euro. Nove le associazione beneficiarie. Si tratta dell’associazione Liberi di essere che ha ottenuto un contributo di 5mila euro per l’orto didattico accessibile; l’Auser, a cui è stato corrisposo un importo di 3mila euro per l’accompagnamento di persone sole, non automunite e con difficoltà di spostamento in centri socio-sanitari e nei luoghi della vita quotidiana; l’Avis, destinataria di 2.800 euro per la campagna promozionale “Giallo Plasma”. E ancora, la Chiesa cristiana evangelica pentecostale per l’ampliamento del banco alimentare, l’assistenza alle famiglie e l'organizzazione di seminari culturali (2mila euro); la parrocchia di San Giuseppe Artigiano per le attività di oratorio (1.500 euro); il centro sociale di Corvia per il teatro dialettale e il campus di Natale a supporto di famiglie in difficoltà economica (1000 euro); la parrocchia di San Pietro Apostolo a Sant’Eraclio per l’oratorio “Don Mariano” (800 euro), l’associazione Oasi onlus per “Foligno torna a sorridere” (500 euro) e il centro sociale “La montagna” per la giornata sociale di San Martino e l’apertura dell’Ecomuseo durante tutto l’anno (400 euro).

Di 14.500 l’importo a favore di attività formative e servizi scolastici. In questo quadro, sono stati stanziati 8.500 euro per la Festa di scienza e filosofia promossa dal Laboratorio di scienze sperimentali di Foligno; 3mila euro per il progetto guida all’ascolto, la master class, i corsi di alto perfezionamento, i laboratori orchestrali e il concorso annuale organizzati dall’associazione “Gioventù musicale” del maestro Pelli; 2mila euro per il progetto “A scuola sicuri” dell’Ipia “Orfini”; e 500 euro ciascuno per l’associazione scacchistica “Diamoci una mossa” e il suo progetto di scacchi a scuola e l’Animg per le celebrazioni del centenario.

In chiusura lo stanziamento di 800 euro per le iniziative ambientali. Nel dettaglio, 400 euro sono andati al comitato Pro Serrone per le iniziative estive e altrettanti all’associazione “Fonti di Sassovivo” per lo sviluppo della rete sentieristica.