Dove fu fondata la Foligno romana? In Comune presentato un progetto

“È interesse di tutti confermare o meno l'interpretazione sulla fondazione romana della città di Foligno nella sede attuale, che vede invece in Santa Maria in Campis un centro santuariale sorto ai confini cittadini”. È con questa finalità che un gruppo di studiosi e ricercatori ha presentato, agli amministratori del Comune di Foligno il progetto “Foligno città romana project”. Una serie di indagini che vedono collaborare l'Università di Perugia per le ricerche archeologiche e i carotaggi all'interno della città, e l'Università della Calabria per quanto riguarda le ricerche archeometriche e composizionali sul materiali. “Alcune malte – spiegano coloro che stanno portando avanti il progetto - sono già state analizzate per alcune emergenze archeologiche presenti in città e sono stati già pubblicati i risultati. Tali indagini effettuate anche per i quattro ponti romani, alcuni dei quali considerati medievali, hanno evidenziato la loro contemporaneità con il ponte della Pietra, l’unico considerato da tutti gli studiosi appartenente ad età romana”. Intenzionato a unirsi alla ricerca anche la British School at Rome, che ha offerto la partecipazione di suoi esperti in geofisica. Capofila del progetto è l'associazione AbOrigine della referente e archeologa Giuliana Galli, ispettore onorario del ministero della Cultura, insieme all'archeologo Paolo Camerieri, anch'egli ispettore onorario del ministero della Cultura. A collaborare anche l'architetto Giovanna Galli, esperta in beni culturali e ambientali e il geologo Sergio Bovini. Per le indagini speleologiche si unisce al comitato tecnico scientifico, appositamente creato, l'associazione A.S.S.O. (Archeologia Subacquea Speleologia Organizzazione Ets). “La necessità di indagare più in profondità la nostra città nasce a seguito degli importanti studi topografici, urbanistici e archeologici che si stanno protraendo da diversi anni, e che hanno suscitato grande interesse da parte della comunità scientifica internazionale – affermano i ricercatori -. Tra gli ultimi articoli pubblicati e validati in ambito accademico, si ricorda quello nella rivista online Stratigrafie del Paesaggio che si intitola 'Foligno-Fulginia: l’antica città romana sulla viabilità tra Umbria e costa Adriatica, tra stratificazione paesaggistica e stratificazione urbana' di Paolo Camerieri e Giuliana Galli”.