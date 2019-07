Estate, tempo di vacanze: i folignati scelgono Spagna, Grecia ed Egitto

È tempo di vacanza anche per i folignati che si concederanno – o si sono già concessi - dei giorni di relax per ricaricare le batterie. Stando a quanto riportato dalle agenzie di viaggi che operano sul territorio Foligno, gli abitanti della città della Quintana, in fatto di vacanze, confermano più o meno – con le loro scelte per l'estate 2019 - la tendenza degli ultimi anni.

Secondo quanto emerso, c’è stata sì una “destagionalizzazione”, con partenze spalmate lungo tutto il periodo estivo da giugno a settembre, ma – come da tradizione - il periodo boom di prenotazioni, seppur meno economico, rimane sempre quello di agosto.

La meta preferita dai folignati, per l’Italia, resta il Mezzogiorno, in modo particolare Puglia e Sardegna. Si riconfermano, invece, come mete estere più gettonate la Spagna, con le Isole Baleari in testa, e la Grecia. Resta fortissimo anche l'Egitto e riprendono quota, dopo un periodo “più no che sì” - forse condizionato da timori rispetto alla sicurezza - Paesi come Tunisia e Turchia, con soggiorni sia a giugno che settembre.

Questo, dunque, il quadro delineato dagli operatori dell’Algymar Travel, di Auckland e Tourist Trophy, intervistati dalla nostra redazione. “La durata media dei soggiorni - fanno sapere in più da Fulginium Viaggi - è di sette, massimo dieci giorni. Tuttavia - proseguono - non sono poche le prenotazioni per viaggi da tre o quattro giornate”. Secondo quanto riferito, inoltre, dall’agenzia di via Piave resta l’appeal delle crociere, “soprattutto - spiegano - verso l'Europa settentrionale”. “La spesa media dei folignati per le vacanze - concludono infine da dalla Fulginium - si aggira intorno ai cinquecento euro a persona”.