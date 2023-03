Festa di Scienza e Filosofia chiama, la montagna risponde: prossimo incontro a Rasiglia

“Festa di Scienza e Filosofia” chiama, la montagna risponde. I primi due appuntamenti del ciclo di incontri promosso nelle frazioni montane di Foligno, in vista della XII edizione della manifestazione che - lo ricordiamo - si terrà dal 20 al 23 aprile prossimi, hanno infatti riscosso una grande partecipazione da parte del pubblico, accorso numeroso. Buona la prima a Vescia con il sociologo Domenico De Masi, ma anche la seconda che, al Guesia Village Hotel di Ponte Santa Lucia, lo scorso 25 febbraio ha visto intervenire la professoressa Simonetta Cirilli, docente ordinaria di Geologia stratigrafica e di Sedimentologia all’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito di una conferenza dal titolo “Quando a Pale c’era un mare tropicale!”. Un incontro suggestivo, nel corso del quale si è tornati indietro nel tempo, ripercorrendo di fatto una situazione reale risalente a milioni di anni fa, che ha catalizzato l’attenzione dei partecipanti. La conferenza, introdotta da Chiara Girolami, geologa originaria di Pale, ha infatti spiegato le cause che hanno determinato l’insorgere di un clima tropicale e quelle che ne hanno determinato il cambiamento. L’incontro che ha visto ospite la professoressa Cirilli è stato - come detto - il secondo appuntamento di quelli previsti nel programma di anticipazione della XII “Festa di Scienza e di Filosofia - Virtute e Canoscenza” con lo scopo di valorizzare le frazioni montane di Foligno. Il prossimo evento è in programma per sabato 4 marzo, alle 17.30, nel Santuario Madonna delle Grazie di Rasiglia. Relatore sarà per l’occasione Natalino Valentini, docente all’Ise di Venezia e all’Università degli Studi di Urbino, e avrà per titolo “Custodire la bellezza: arte, filosofia e teologia. Un confronto sull’arte cristiana tra Oriente ed Occidente”. L’evento sarà introdotto da Maurizio Renzini, presidente del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Il programma delle anticipazioni è realizzato con la collaborazione del Comune di Foligno, della Curia vescovile di Foligno, della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, dell’Associazione “Valle del Menotre – Sviluppo e Promozione, dell’Associazione della montagna, della Pro loco di Verchiano, dell’Istituto comprensivo Foligno 5, “Nicolò Alunno” di Belfiore, dell’Associazione sportiva Capodacqua e il contributo di Molino Luigi Tega, Fondazione Massimo Bartoli e Guesia Village Hotel.