Festa di scienza e filosofia, ci siamo. Domani prima giornata di conferenze

Pronti, partenza, via. Dopo un anno di stop imposto dal lockdown, Foligno torna a riaccendere i riflettori sulla scienza e filosofia. Sessanta conferenze e 110 relatori caratterizzeranno la decima edizione della manifestazione organizzata dal Laboratorio di scienze sperimentali in collaborazione con Oicos Riflessioni. “Ripensare il futuro”, questo il titolo della Festa di scienza e filosofia, che aprirà i battenti domani – giovedì 22 aprile – con il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Giovannini. Sarà lui, insieme a monsignor Carlo maria Polvani, sottosegretario aggiunto del Pontifico Consiglio della Cultura ad avviare i numerosissimi appuntamenti – tutti rigorosamente online – della kermesse culturale. Tutte le conferenze saranno visibili online, sulla pagina Facebook di Festa di scienza e filosofia o sul rispettivo canale Youtube. Giovannini e monsignor Polvani interverranno alle 18 su “Conversione e transizione. Prospettive a confronto per il superamento della crisi ecologica”. Promosso in collaborazione con Management Innovation e Earth Day Italia, l’evento sarà introdotto dal presidente di Management Innovation e Earth Day Italia, Pierluigi Sassi. Conclusa la conferenza, alle 19, si terrà l’intervista del direttore de l’Espresso, Marco Damilano, allo stesso ministro Giovannini sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ad anticipare l’incontro sarà, alle 15.45, la lettura di un passo del XVII Canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri a cura del critico d’arte di Micropolis, Enrico Sciamanna. A seguire, alle 16, l’omaggio al biologo e genetista Paolo Sassone Corsi, scomparso prematuramente lo scorso mese di luglio. All’incontro interverranno il fisico, genetista, filosofo e grecista, Edoardo Boncinelli, il direttore Tigem (Telethon Institute of Genetics and Medicine) Andrea Ballabio dell’Università degli Studi di Napoli, Gian Maria Fimia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Giuseppe Novelli dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Giuseppe Servillo del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia. A chiudere la prima giornata, invece, sarà un duo inedito. Alle 21, infatti, l’appuntamento “De mente! Dialoghi tra un matematico e un neuroscienziato su menti, matematiche, animali ed altre amenità”, vedrà protagonisti il matematico, divulgatore scientifico e saggista Piergiorgio Odifreddi e il professore di Neuroscienze all’Università degli Studi di Trento, Giorgio Vallortigara.

Come da tradizione, ampio spazio sarà dedicato anche ai giovanissimi. Dieci gli appuntamenti mattutini pensati per gli studenti, che hanno preso il via martedì 20 aprile e che proseguiranno fino a sabato 24 aprile. In particolare, giovedì 22 aprile ai ragazzi ed alle ragazze di tutte le scuole italiane sarà riservato l’incontro con le docenti di scienze Cinzia Grazioli e Livia Pirovano dal titolo “Alla ricerca del Covid: la Prc e i suoi sviluppi in cambio biotecnologico per individuare e studiare Dna, Rna”. Sempre gli studenti saranno protagonisti domani, giovedì 22 aprile, della Giornata mondiale della Terra. Per l’occasione, dalle 10.30 alle 11.30, su Rai Play, all’interno della maratona “Onepeopleoneplanet”, organizzata dall’associazione Earth Day Italia Onlus verrà trasmesso un servizio interamente dedicato ai giovani ambientalisti. Al progetto hanno partecipato anche gli studenti del progetto “Ambasciatori per la terra” di Festa di Scienza e Filosofia, realizzando videolettere destinate ai “Grandi della Terra”. L’appuntamento si concluderà con un servizio televisivo, sempre in onda su Rai Play, sul Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno.

Come ogni anno, poi, ci sarà una sezione dedicata a Dante Alighieri. Su questo fronte, Festa di Scienza e Filosofia, inoltre, si inserisce nel progetto condiviso “Piazza Dante. #Festivalinrete” promosso da Maria Ida Gaeta, Benedetta Marietti e Rosanna Gaeta che unisce quarantadue Festival di approfondimento culturale italiani ed è sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact. "Il Comitato nazionale per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante Alighieri - dichiarano le organizzatrci - ha sostenuto il progetto Piazza Dante #festivalinrete nella certezza che i programmi dedicati a Dante nell'ambito di ciascun festival sarebbero stati all'altezza della loro vocazione di unire il rigore scientifico con l'intento divulgativo. Il programma della Festa di Foligno conferma e realizza questa peculiarità in modo esemplare”.

Grande novità della decima edizione di Festa di Scienza e Filosofia sarà una Web Tv interamente dedicata alla manifestazione folignate. Quotidianamente, sul sito della Festa, sarà infatti disponibile un live condotto da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri con approfondimenti e interviste, ma non solo. Ad arricchire l’offerta anche due rubriche: “Pillole di scienza” con esperimenti di fisica, chimica, matematica e biologia realizzati da docenti all’interno del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e “Umbria: Arte Natura e Storia” per conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del Cuore verde d’Italia, i suoi borghi e monumenti con contributi video messi a disposizione dalla Regione e dai Comuni dell’Umbria e presentati da Federico Famiani.

“Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza” è promossa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, presieduto da Maurizio Renzini e diretto da Pierluigi Mingarelli, e Oicos Riflessioni. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Umbria e dal Comune di Foligno. Partner scientifici della grande Festa culturale sono: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Gran Sasso Science Institute, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli Studi di Camerino e l’Università degli Studi di Genova.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festascienzafilosofia.it.