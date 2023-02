Festa di Scienza e Filosofia, dal vescovo Staglianò all'ex presidente del Senato: i primi nomi

Dalla conversazione tra il matematico Piergiorgio Odifreddi con il vescovo Antonio Staglianò - presidente della Pontificia accademia di Teologia – all'analista geopolitico Dario Fabbri, passando per l'ex presidente del Senato, Marcello Pera. Sono solo alcuni dei prestigiosi personaggi attesi a Foligno dal 20 al 23 aprile prossimi, in occasione della dodicesima edizione di “Festa di Scienza e Filosofia”, manifestazione conosciuta oramai a livello internazionale. Quest'anno il titolo sarà “Ulisse del XXI secolo – La scienza strumento per affrontare le crisi globali”. Quelle crisi che, purtroppo sempre più spesso, stanno flagellando la Terra. Dalla pandemia alle tante, troppe, guerre. “Il matematico Piergiorgio Odifreddi parlerà con una delle maggiori autorità della Chiesa, il vescovo Antonio Staglianò – anticipa il professor Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno a Rgunotizie. Questo grazie anche all'interessamento del vescovo di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, che ha interpellato il presidente della Pontificia accademia per la Teologia. Proprio il vescovo Sorrentino, visitando il Laboratorio, ha dato la sua disponibilità a far parte della 'squadra' del processo di costruzione della Festa”. Molto probabilmente arriverà a Foligno anche il direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari. Poi, una sorpresa che Mingarelli ancora non svela: “Si tratta – spiega a Rgunotizie – di un personaggio autorevole della recente storia politica ed europea, che parlerà della strada per arrivare alla pace. In generale, la dodicesima edizione della manifestazione ragionerà su come la scienza possa essere risolutiva per il futuro, ma anche sulla necessità di conseguenti decisioni politiche”.

L'IMMAGINE - È un volto giovane dallo sguardo fiero e i capelli mossi dal vento con un’aura tecnologica che ne circonda la testa l’immagine che accompagnerà la XII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza”, che avrà per titolo “Ulisse del XXI secolo. La scienza strumento per affrontare le crisi globali”. A idearla Maira Grassi, che per il 2023 ha deciso di utilizzare le più innovative tecnologie legate all’intelligenza artificiale. “Da anni - ha spiegato -, attraverso Festa di Scienza e Filosofia portiamo avanti il messaggio di una tecnologia che va interpretata come un’opportunità e non come una minaccia. Partendo da questo presupposto - prosegue - ho deciso di creare la grafica per la prossima edizione partendo da una mia proiezione mentale e sviluppandola attraverso l’intelligenza artificiale”. Servendosi, dunque, di una piattaforma dedicata, ha utilizzato la tecnologia del “text to image”, “dettando” dei comandi con i quali i sistemi di intelligenza artificiale hanno elaborato delle immagini che poi lei stessa ha “rimontato” attraverso altri sistemi. “L’idea, su input del direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali, il professor Pierluigi Mingarelli, era quella di focalizzare l’attenzione su una figura umana, che si lasciasse dietro di sé il mondo che abbiamo alle spalle, l’Ulisse del XXI secolo appunto. Lo sguardo che vediamo nell’immagine esprime fierezza e un ‘multiforme ingegno’, perché è l’ingegno la risorsa più forte che abbiamo. La profondità che traspare dagli occhi sottintende una spinta vitale ed emotiva di scoperta e conoscenza. Attraverso questo esperimento - ha concluso - vogliamo sottolineare come l’elemento creativo non sia minacciato, come la tecnologia non vada a sostituirlo ma vada piuttosto conosciuta e studiata per utilizzarla al meglio”.

FESTA DEL CENTRO ITALIA – Tra le novità della dodicesima edizione, ci sarà una sezione parallela della manifestazione che, nelle giornate del 21 e 22 aprile prossimi, si terrà a Fabriano. Un progetto che vede in prima fila la collaborazione avviata con le sezioni dei Rotary Club di Foligno e di Fabriano. La seconda anticipazione riguarda, invece, l’avvio di un ciclo di conferenze in diverse zone della montagna folignate. Sei gli appuntamenti in programma dal 17 febbraio al 25 marzo, che toccheranno le frazioni di Vescia, Pale, Scopoli, Rasiglia, Verchiano e Colfiorito e che vedranno intervenire importanti relatori, a cominciare dal sociologo Domenico De Masi. Per quanto riguarda, poi, Festa di Scienza e Filosofia, ad aprire la XII edizione sarà un conferenza sulla via da intraprendere per arrivare alla pace con la presenza di autorevoli personaggi di caratura nazionale ed europea. Tra gli eventi collaterali, invece, una mostra dedicata all’avifauna presente nel Parco di Colfiorito e un’altra che toccherà i borghi che si trovano lungo il diverticolo che da Assisi conduce sulla via Lauretana.

“Sostenere Festa di Scienza e Filosofia - ha dichiarato in conclusione di conferenza il direttore Mingarelli - non significa sostenere solo una manifestazione, ma significa sostenere la possibilità di una riflessione sul nostro futuro; valorizzare una parte molto grande del territorio folignate ed anche collegarci con altre realtà, come Fabriano. L’idea è quella di farne una Festa del Centro Italia”.