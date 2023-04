Festa di Scienza e Filosofia, gran finale con De Masi e Battiston

Ventisei imperdibili appuntamenti per la quarta e ultima giornata della XII “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza”. Dopo il grande successo di pubblico registrato nei primi tre giorni, la manifestazione promossa e organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno si avvia alla conclusione, in programma per domenica 23 aprile. Trentuno, invece, i relatori che interverranno a Foligno, parlando al grande pubblico nelle più belle sale della città. Intanto si è chiusa la sezione parallela della Festa a cui ha fatto da sfondo nelle giornate del 21 e 22 aprile la città di Fabriano nell’ambito della nuova collaborazione, avviata in questo 2023, dal Laboratorio presieduto e diretto dai professori Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, insieme al Rotary Club di Fabriano e al Comune di Fabriano.

IL PROGRAMMA - Tornando al programma messo a punto per domenica 23 aprile, ad aprire l’ultima giornata di “Festa di Scienza e Filosofia” saranno, alle 10, la psicologa Giulia Gizzi che, nella Sala Video dell’Auditorium San Domenico, parlerà dell’“Utilizzo dei social network e benessere psicologico in adolescenza”; e Marco Andreatta, direttore del Centro Internazionale Ricerche Matematiche all’Istituto Nazionale di Alta Matematica, con un incontro dal titolo “viaggio nell’astratto, tra Arte e Matematica”, ospitato alla Biblioteca Comunale “Dante Alighieri”. La mattinata proseguirà poi alle 11.30 con altre sei conferenze. Tra queste, “Scienza e Innovazione, un po’ di storia” con il professore del Gran Sasso Institute e direttore del Progetto Einstein Telescope, Fernando Ferroni, che parlerà dalla Sala Rossa di Palazzo Trinci; “I gatti lo sanno” con il matematico Piergiorgio Odifreddi e la chimica Giulia Bignami, in un dialogo a cui farà da sfondo la Biblioteca Comunale di Foligno; “Cesare Lombroso e le razze umane” con il docente di Genetica all’Università degli Studi di Ferrara, Guido Barbujani al Teatro “San Carlo”; “Le radici storiche di fake news e complottismo” con la giornalista scientifica Claudia Di Giorgio e lo storico delle pseudoscienze Giuseppe Stilo all’Auditorium Santa Caterina. Nel pomeriggio, invece, tra i primi relatori a intervenire ci sarà il direttore del National Geographic, Marco Cattaneo, con una conferenza dal titolo “Il pianeta dell’acqua”, ospitata nella Sala Rossa di Palazzo Trinci. Poi, alle 16.45, sarà la volta del direttore dell’Institute of High Energy Physics di Barcellona, Eugenio Coccia, e della pianista e compositrice Paola Crisigiovanni, protagonisti del racconto-concerto “Le onde nel jazz. La ricerca delle onde gravitazionali nelle sonorità del Novecento”, a cui farà da sfondo l’Auditorium San Domenico. Parallelamente, nella Sala Rossa di Palazzo Trinci, a prendere la parola sarà il segretario generale di Aspen Institute, Angelo Maria Petroni, con una relazione dal titolo “A favore della ricerca pura”. E ancora, il genetista Edoardo Boncinelli che, online, insieme a Marco Furio Ferrario, laureato in Filosofia della scienza all’Università San Raffaele, terrà un dibattito intitolato “Perché siamo scontenti”. Gli ultimi tre appuntamenti, prima cioè che “Festa di Scienza e Filosofia” concluda la sua XII edizione, saranno nell’ordine: “L’invasione digitale: la plasticità neuronale e il fattore tempo in età evolutiva nell’era della multimedialità e nell’ottica della Tecnodipendenza” tenuta dal neurologo Pierluigi Brustenghi, alle 16.45, al Teatro “San Carlo”; “Il progresso: uno, nessuno…centomila” con il sociologo Domenico De Masi, in programma alle 18 all’Auditorium San Domenico; infine, “L’alfabeto della natura”, che vedrà intervenire il fisico Roberto Battiston. Sarà lui a chiudere la grande Festa culturale di Foligno, parlando alle 21 all’Auditorium San Domenico.

EXPERIMENTA - Passando all’”Officina” della “Festa di Scienza e Filosofia”, ossia la sezione di “Experimenta” ospitata a Palazzo Candiotti, tra i laboratori proposti: “Biologia cellulare: dal modello all’esperienza immersa” in collaborazione con l’ITS Umbria Academy; “Divertiamoci con le cellule vegetali”, insieme al Liceo “Frezzi-Beata Angela” di Foligno; “(Paleo)Climate changes & Energy transition: le rocce sedimentarie raccontano” con l’Università degli Studi di Perugia; “#Wemakeit” curato da 3dBit; e “Onde gravitazionali: un nuovo modo per ascoltare e capire l’Universo” a cura di Flavio Travasso in collaborazione con Unicam. In agenda anche la tavola rotonda “Medicina digitale tra sostenibilità, efficacia e innovazione”, in programma alle 15.30 nella Sala Battenti del Teatro San Carlo. Ad intervenire saranno: Mauro Zampolini, direttore medico dell’ospedale di Foligno, Fabio Faltoni di Confindustria Dispositivi Medici e l’economista Gian Mario Raggetti. Infine, gli eventi collaterali: le mostre fotografiche “L’importanza incommensurabile della biodiversità” a cura della Lipu e “La Via Lauretana: il collegamento di Foligno con gli insediamenti di montagna”; le visite guidate al borgo di Rasiglia con l’Associazione “Rasiglia e le sue Sorgenti”; “Una pagina d’arte in città” all’Oratorio della Nunziatella in collaborazione con l’Ite “Scarpellini”; la visita “Innovatori dal 1874: alla scoperta del Frantoio Clarici”; e, infine, “Mente e corpo”, escursione da Belfiore a Pale, tra eremi, boschi e cascate grazie alla collaborazione con la Valle Umbra Trekking.