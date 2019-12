Foligno, il 29 marzo l’inaugurazione del monumento dedicato a San Francesco

Ora c’è anche una data. Ed è quella del 29 marzo prossimo. Sarà in quel giorno, infatti, che verrà inaugurato ufficialmente il monumento dedicato a San Francesco in piazza della Repubblica a Foligno. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’urbanistica Marco Cesaro. “È stato uno dei primi impegni presi da questa amministrazione comunale - ha commentato - che ha finalmente sbloccato la questione sia dal punto di vista politico burocratico, che tecnico”. “Sbloccare la realizzazione del monumento a San Francesco con la riqualificazione di quella strategica porzione di piazza della Repubblica, proprio di fronte al palazzo comunale - gli ha fatto eco il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini - era uno dei nostri primi impegni e lo stiamo portando a termine cercando di renderlo un evento di portata internazionale: è un passo fondamentale - ha quindi concluso - per rilanciare il turismo religioso e ricollegare Foligno ad Assisi anche con ulteriori progetti”. L’opera realizzata dall’architetto Pietro Battoni, lo ricordiamo, verrà posizionata proprio sotto la lapide marmorea voluta da monsignor Faloci Pulignani per ricordare l’episodio che vide Francesco protagonista a Foligno. Fu proprio in piazza della Repubblica, infatti, che il Poverello di Assisi mise in vendita le preziose stoffe del padre e il cavallo per ottenere i soldi con cui ricostruire la chiesa di San Damiano.A rendere possibile la realizzazione del monumento in ricordo di San Francesco, così com’era emerso nelle scorse settimane, è stato il lavoro di squadra che ha preso le parti da un’iniziativa del 2017 della Pro Foligno, oggi guidata da Luca Radi, coinvolgendo oltre all’amministrazione comunale anche la Diocesi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Proprio l’Ente di palazzo Cattani diretto da Umberto Tonti ha infatti stanziato la cifra necessaria per la realizzazione dell’opera. Un investimento da dodicimila euro con il progetto che, come detto, è stato affidato al folignate Pietro Battoni. “Un gioco di squadra - ha sottolineato Marco Cesaro - grazie al quale siamo riusciti a concretizzare un progetto che, come ricordato dallo stesso presidente della Pro Foligno, Luca Radi, si era ormai arenato. Anche la data scelta per l'inaugurazione ha un grande significato. Nei giorni precedenti - ha infatti concluso l’assessore all’urbanistica - Papa Francesco sarà ad Assisi per l’evento mondiale ‘The economy of Francesco’ sulle tematiche di etica ed economia, le stesse di Nemetria, che ha come logo proprio la vendita dei panni di San Francesco nella piazza di Foligno”.