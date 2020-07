Da Foligno al mare pedalando tra sedici comuni e due regioni: si punta sulla “Ciclovia 77”

Foligno e Civitanova Marche sempre più in connessione. Dopo la nuova Ss77 che ha notevolmente ridotto i tempi di percorrenza in auto tra la città della Quintana e la località di mare, ecco che ad unire ancora di più le due realtà sarà un percorso cicloturistico. La giunta comunale di Foligno, infatti, a seguito della relazione presentata dall’assessore alla cultura, Decio Barili, ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune alla “Ciclovia 77”. Si tratta di un progetto di mobilità sostenibile e cicloturismo del quale l’omonimo comitato si è fatto promotore negli ultimi mesi. Per andare dal Centro del mondo al mare, e viceversa, basterà, dunque, montare in sella alla bicicletta e pedalare seguendo il percorso che si svilupperà lungo il tragitto della “vecchia” strada statale 77. Questa, in virtù del limitato traffico automobilistico conseguente all’attivazione della nuova arteria stradale, è stata ritenuta sede ideale per accogliere il piano d’intervento. Un percorso ciclistico, immerso nel verde paesaggio dell’appennino umbro-marchigiano, che attraverserebbe due regioni e sedici comuni, toccando alcuni dei borghi più caratteristici del territorio. “I tempi per la realizzazione del progetto – ha spiegato l’assessore Barili ai microfoni di Rgunotizie.it – non saranno lunghi e, al netto della disponibilità offerta dalle amministrazioni, dipenderanno dal comitato promotore. Tempi brevi, dunque, in virtù del fatto che il percorso si trova in condizioni discrete e non necessita, perciò, di interventi significativi. Soltanto un tratto nei pressi di Macerata – ha continuato Barili – sarà oggetto di piccoli lavori di sistemazione. Ora l’obiettivo primario è la sottoscrizione del protocollo di intesa con le associazioni promotrici del progetto. Poi a giocare un ruolo importante – ha concluso – saranno le due Regioni, Umbria e Marche, che dovranno cooperare tra di loro anche per trovare fondi utili alla realizzazione della Ciclovia 77”. Tempi brevi, dunque, e piccoli interventi rivolti alla messa in sicurezza del manto stradale e dell’installazione di apposita segnaletica, verticale e orizzontale, che permetterà ai ciclisti, ma anche ai pedoni, di usufruire agevolmente del tragitto. Lo stesso Barili ha espresso soddisfazione evidenziando il ruolo di primo piano riservato alla città. Sì, perché Foligno, oltre ad essere l’unico Comune umbro coinvolto direttamente, rappresenterà l’ideale punto di partenza e di arrivo dell’intero percorso. Una grande opportunità, inoltre, anche per i piccoli paesi del territorio come Pale, Scopoli, Leggiana, Casenove e Colfiorito. Anche l’assessore al turismo, Michela Giuliani, si è detta soddisfatta del progetto in quanto farebbe da calamita per i flussi turistici legati al mondo delle due ruote. Una tipologia di turismo, questa, con evidenti risvolti positivi in termini di sostenibilità ambientale e di crescita economica legata alla promozione del territorio.