Foligno, all’Ite “Scarpellini” un nuovo corso di studi ad indirizzo aeronautico

Nuovo indirizzo di studi all’Istituto tecnico economico “Scarpellini” di Foligno. Si tratta di un corso dedicato al settore dell’aeronautica, unico nel suo genere in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo, che prenderà il via nell’anno scolastico 2022/2023. Suddivido in due articolazioni, “Conduzione del mezzo aereo” e “Costruzioni aereonautiche”, offrirà agli studenti che lo sceglieranno sia un percorso qualificante rispondente ai bisogni della realtà socio-economica locale, sia l’opportunità di acquisire competenze spendibili nel settore dell’ingegneria aereonautica e nella conduzione del mezzo aereo.

L’istituzione del nuovo indirizzo è legata anche a ragioni socio-economiche e culturali del territorio che, viste le numerose aziende che operano nel settore a livello nazionale e internazionale (NCM, OMA Aerospace Group, Umbra Group, Gruppo Angelantoni), vanta una lunga e consolidata tradizione in campo aereonautico. Accanto alle aziende che operano in questo settore, inoltre, a giocare un ruolo fondamentale anche la presenza dell’aeroporto civile che ha una funzione integrativa e complementare a quella del San Francesco d’Assisi, in particolare di supporto al centro nazionale di Protezione civile.

“Sono soddisfatta dell’obiettivo raggiunto” ha commentato la dirigente scolastica, Federica Ferretti, sottolineando anche la forte collaborazione con l’amministrazione comunale “che - ha aggiunto - ha creduto sin da subito nel progetto”. “Ci auguriamo - ha quindi proseguito Federica Ferretti - che il corso aeronautico porti un’offerta formativa integrata, partendo proprio dai bisogni reali delle aziende che operano nel territorio. Sarà garantita un’elevata professionalità degli alunni - ha concluso la dirigente dell’Ite - che potranno così accedere ad un canale preferenziale sia per entrare direttamente nel mondo del lavoro che per proseguire con l’istruzione superiore”.

A farle eco il primo cittadino Stefano Zuccarini, che ha salutato l’istituzione del nuovo indirizzo di studi come “un importante traguardo per l’Istituto ‘Scarpellini’, ampiamente sostenuto dall’intera Giunta già nel febbraio 2021, con l’adozione di una specifica delibera”.