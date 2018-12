Foligno chiude in bellezza l’anno di “Città europea dello sport” con la Tirreno-Adriatico

Dopo averlo annunciato negli scorsi mesi, ora arriva l’ufficialità: nel 2019 Foligno sarà tappa di arrivo e partenza della 54esima edizione della Tirreno-Adriatico. Edizione presentata nella sua interezza giovedì 13 dicembre a Recanati. Comune che ospiterà, fanno sapere gli organizzatori, una della tappe più spettacolari della Corsa dei due mari in programma dal 13 al 19 marzo prossimi. Organizzata da Rcs Sport - La Gazzetta dello Sport, la Tirreno-Adriatico si comporrà di sette tappe, di cui due - come detto - vedranno grande protagonista la città della Quintana.

Si tratta, in particolare, dei tracciati che la carovana di ciclisti dovrà affrontare il terzo ed il quarto giorno. L’arrivo a Foligno è infatti fissato per venerdì 15 marzo, al termine di un tracciato di 224 chilometri con partenza da Pomarance, nel Pisano. Una tappa molto lunga, spiegano dell’organizzazione, che attraverserà il Senese per poi giungere in Umbria, toccando la piana del Trasimeno ed arrivare, sfiorando Assisi e Spello, alla volata finale attorno alle mura di Foligno. Foligno che per la quarta volta sarà tappa di arrivo della Corsa dei due mari. Sabato 14 marzo, invece, sarà il giorno della partenza, destinazione Fossombrone, nelle vicine Marche. In questo caso la tappa sarà di 223 chilometri, alcuni di quali lungo l’Appennino umbro-marchigiano. Tra i Comuni del Cuore verde d’Italia toccati dalla competizione, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, ma anche Sigillo e Costacciaro.

Presenti all’annuncio delle sette tappe della Tirreno-Adriatico, in rappresentanza del Comune di Foligno, il vicesindaco ed assessore con delega alla cultura, Rita Barbetti, il consigliere comunale incaricato allo sport, Enrico Tortolini, e la dirigente dell’Area cultura, formazione e sport, Cristina Ercolani. Per la città della Quintana, come detto, si tratterà di un gradito ritorno quello della Corsa dei due mari. Foligno, infatti, negli ultimi anni è stata più volte meta delle più importanti competizioni ciclistiche del panorama italiano.

“È una soddisfazione tanto a livello personale quanto amministrativo - ha commentato Enrico Tortolini a margine della presentazione della Tirreno-Adriatico -. Anche perché nel corso dell’incontro, il direttore degli eventi ciclismo di Rcs Sport, Mauro Vegni, ha elogiato Foligno e il lavoro fatto dal Comune sul fronte sportivo ed in particolare delle due ruote. Chiuderemo in bellezza la nostra legislatura - ha quindi proseguito - ed anche la candidatura a ‘Città europea dello sport’. Un percorso di cinque anni - ha detto in conclusione Tortolini - durante il quale ce l’abbiamo messa tutta per promuovere e far conoscere sempre di più il ciclismo all’interno delle mura cittadine”.