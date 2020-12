Foligno, il Comune potenzia le aree ludiche con staccionate, superfici di caduta e cestini

“Verranno potenziate le aree ludiche nei parchi comunali”. L’annuncio arriva dal vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici di Foligno, Riccardo Meloni. Lo stesso che ha sottolineato come sia “doveroso prepararsi alla ripartenza”. Una ripartenza che passa, appunto, anche dalle aree gioco per bambini presenti nei parchi cittadini. A beneficio di cui, stando a quanto riferito da Meloni, si è intervenuto per una piena fruibilità e sicurezza grazie alle risorse messe a disposizione dall’amministrazione nel corso del 2020. Un anno che ha visto l’affidamento ad una ditta specializzata del servizio di manutenzione e certificazione dei giochi. Questa, di fatto, provvede periodicamente a visitare le 38 aree ludiche interne ai parchi garantendo le condizioni di sicurezza con azioni di manutenzione.

“Dal punto di vista strutturale, invece – ha spiegato l’assessore – le risorse disponibili in bilancio sono state utilizzate per sostituire ed integrare giochi non più utilizzabili per che non sicuri”. Nel dettaglio, come già riportato a fine novembre da Rgu, si tratta di due altalene in acciaio al parco dei Canapè, una nell’area verde di via Lazio, un’altra in quella di Colfiorito ed una, infine, in quella di via Mancini. E poi ancora due composizioni con sartia e scivolo in acciaio, una ai Canapè e l’altra nell’area verde di via Monte Bianco. Interventi, questi, da quasi 30mila euro. “La fornitura è in corso di perfezionamento – ha detto Meloni – ed entro breve si procederà all’installazione”.

Sempre a corto raggio, poi, verranno impegnate ulteriori risorse per assicurare l’allestimento delle “aree di caduta”. Le superfici, cioè, dove sono collocati i giochi e tese a contenere i potenziali danni in caso di cadute, appunto, durante l'utilizzo. Il vicesindaco ha poi ricordato come alle attività sulle aree ludiche si aggiungano quelle di manutenzione straordinaria delle staccionate a delimitazione delle relative zone verdi, attualmente in corso attraverso le maestranze di Afor, e quelle di sistemazione dei cesti getta-rifiuti. Ad occuparsi di quelli divelti o danneggiati sarà la ditta incaricata della manutenzione del verde.