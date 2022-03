Foligno, inaugurato a Prato Smeraldo il nuovo impianto di illuminazione

Inaugurato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 marzo, il nuovo impianto di illuminazione a Prato Smeraldo. Presente, tra gli altri, al taglio del nastro il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che ha sottolineato come si sia intervenuti “in maniera massiccia per ammodernare gli impianti dall’area verde alla ‘zona dei palazzi’, sino a via dei Trinci”. In particolare, sarà ora illuminata via Piemonte, la strada che da via Mameli costeggia l’area verde lungo il perimetro della cosiddetta “buca”. Uno stralcio di intervento ha poi riguardato la completa illuminazione del giardino pubblico tra l’edicola e la scuola primaria, con punti luce di arredo urbano di ultima generazione tecnologica. E poi ancora, lungo via Mameli, nel tratto da via Ugolino di Gisberto all’altezza dell’edicola fino a via Liguria, e quindi a ridosso dell’aree verde e dei ‘palazzi’, sono stati sostituiti 14 apparecchi di illuminazione a Led a risparmio energetico e telegestibili. Restando nei dettagli dell’opera, lungo via Friuli, la strada che costeggia i palazzi e l’area della “buca”, sostituiti poi 11 pali ed altrettanti apparecchi di illuminazione con dispositivi moderni e funzionali. “Prato Smeraldo torna così finalmente a risplendere nel vero senso del termine - ha detto il primo cittadino folignate in occasione dell’inaugurazione –, con investimenti che riportano in luce l’area strategica centrale, più abitata e frequentata del quartiere”.

Zuccarini ha quindi spiegato come si sia voluto intervenire anche in un’altra arteria principale, non solo per la zona ma per l’intera città. Si tratta di via dei Trinci, dove sono stati sostituiti 15 datati apparecchi di illuminazione con nuovi modelli, anche in questo caso a Led, telegestibili e a risparmio energetico.

Ringraziando il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Riccardo Meloni, e Francesco Castellani, Gianantonio Cicioni, Manuel Marani e Daniele Rosati del medesimo ufficio comunale, Zuccarini ha quindi evidenziato come nel complesso siano stati installati 56 nuovi impianti: “Investire sulla nuova illuminazione – ha detto - significa investire anche su arredo urbano, riqualificazione urbana e sicurezza”. E sono stati ricordati, in questo senso, “il completo rifacimento del primo tratto di via Mameli dalla linea ferroviaria a Porta Firenze” e “lo smantellamento delle due strutture prefabbricate da anni in completo stato di abbandono, che si erano trasformate in punti di ritrovo per sbandati, vandali e punti di degrado”.

Riqualificazione urbana che, a sentire Zuccarini, passa dunque da investimenti sull’illuminazione e sulla sicurezza. E proprio in tema sicurezza c’è da ricordare l’installazione negli scori giorni del nuovo impianto di videosorveglianza al Parco dei Canapè. Si tratta, nello specifico, di quattro nuove telecamere con caratteristiche di ripresa ad alta definizione sistematizzate per un inquadramento a 360°. Dispositivi che hanno sostituito la vecchia telecamera e che saranno messe in rete col nuovo sistema globale integrato di videosorveglianza del territorio comunale in fase di gara d’appalto. E un nuovo impianto di videosorveglianza, ricordiamo infine, era già stato attivato nella centralissima piazza Matteotti.