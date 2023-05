Foligno, con la cerimonia dell’alzabandiera al via i festeggiamenti della “Gonzaga”

È con la cerimonia dell’alzabandiera che, nella mattinata di venerdì 5 maggio, si sono aperti i festeggiamenti per le due importanti ricorrenze che, tra il 2023 e il 2024, vedranno la caserma “Gonzaga” grande protagonista in città. Quest’anno, infatti, si celebrano i 150 anni dalla firma della convenzione tra Ministero della guerra e Comune di Foligno per la costruzione della struttura di viale Mezzetti, sede del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, e il conseguente atto di costituzione della società folignate che avrebbe portato alla sua realizzazione. Il prossimo anno, invece, ad essere ricordati saranno i 140 anni da quando la caserma venne inaugurata.

Come detto, a dare il là al ricco cartellone di eventi, messo a punto per celebrare al meglio entrambi gli anniversari, è stata la cerimonia dell’alzabandiera, in un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza. E così, a varcare il grande portone di legno che affaccia su viale Mezzetti, nella mattinata di venerdì, sono stati non solo le autorità civili, militari e religiose e le associazioni combattentistiche e d’armi, ma anche cittadini e scolaresche ed una rappresentanza della Quintana. A risuonare nell’aria, per l’occasione, è stata la musica d’ordinanza del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, che ha accompagnato i diversi momenti che hanno segnato la cerimonia, che si è svolta alla presenza del sindaco Stefano Zuccarini e del Gonfalone della città di Foligno.

Nel corso della mattinata, oltre all’alzabandiera sulle note dell’Inno d’Italia, si è tenuta anche la deposizione di una corona d’alloro ai caduti per la patria. Poi, a prendere la parola è stato il comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, il generale di brigata Vincenzo Spanò. “Le numerose presenze di questa mattina - ha dichiarato - conferiscono prestigio a questa cerimonia e testimoniano l’affetto della città per il nostro Centro e per l’Esercito, che proprio nella giornata di giovedì ha festeggiato i suoi 162 anni di vita”. Ripercorrendo la storia che ha portato alla nascita della caserma prima e all’istituzione del Centro di selezione e reclutamento successivamente, il generale Spanò ha quindi sottolineato lo stretto legame tra Foligno e la “Gonzaga”. “L’impatto della caserma sulla città - ha detto - è notevole. La ‘Gonzaga’ ha rappresentato negli anni un importante fattore di crescita per Foligno. C’è un profondo attaccamento tra le due realtà che - ha sottolineato - proseguirà per altri 150 e anche oltre”. Rivolgendosi, quindi, soprattutto ai giovani delle scuole presenti nel piazzale dell’alzabandiera, il generale Spanò ha ribadito l’importanza di difendere i “valori della memoria storica”, conservandone il ricordo così da poter “comprendere il presente e affrontare le sfide del futuro”. “Grazie ha tutti i cittadini per la vicinanza e l’attaccamento manifestato - ha quindi concluso -, perché ci ripagano del nostro impegno”.

A chiudere la cerimonia è stato, infine, un breve concerto che ha visto, ancora una volta, protagonista il 1° Reggimento Granatieri di Sardegna. Il prossimo appuntamento in agenda per le celebrazioni delle due ricorrenze sarà quello con il Giro d’Italia, in programma per sabato 13 maggio, che vedrà la caserma folignate “traguardo volante” della corsa rosa.