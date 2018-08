Foligno, la montagna gode di ottima salute: "Ora il problema sono i parcheggi"

“Le frazioni di montagna ci chiedono parcheggi adeguati per far fronte al massiccio afflusso di turisti”. Lo ha detto l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Foligno, Graziano Angeli, intervenendo alla presentazione della 41esima edizione della Sagra della patata rossa di Colfiorito. “È un periodo in cui la montagna folignate mostra un grande stato di salute con tante iniziative e presenze” ha quindi proseguito il titolare ai lavori pubblici, sottolineando come siano stati spazzati via i timori e le preoccupazioni degli operatori della zona alla vigilia dell’apertura della nuova 77 e che da due anni, ossia dal taglio del nastro, sta contribuendo all’incremento dei flussi turistici. E i turisti di certo non mancheranno neppure in occasione della Sagra della patata rossa di Colfiorito, che prenderà il via venerdì 10 per poi concludersi domenica 19 agosto e cedere il passo ad un’altra importante manifestazione enogastronomica. Il riferimento è a “Colfiorito e il mare”, rassegna organizzata in collaborazione con il Comune di Civitanova che affianca alle prelibatezze della montagna folignate quelle del mare delle Marche e che è in programma dal 24 al 26 agosto prossimi. Tornando alla Sagra della patata rossa di Colfiorito, il programma della 41esima edizione prevede convegni, mostre fotografiche e serate musicali. “Rispetto al passato – ha detto Stefano Morini per il comitato organizzatore – abbiamo dato importanza ai convegni”. Il prima, sabato 11 agosto, riguarderà ‘Le erbe campagnole spontanee del territorio dell’oasi di Colfiorito’. Il secondo, invece, è in agenda per venerdì 17 agosto, e servirà per illustrare il progetto definitivo della pavimentazione di Colfiorito. Il 25 agosto, poi, in occasione di “Colfiorito e il mare” si terrà la presentazione del libro “Il fantastico mondo degli uccelli”, a cura di Giulio Cagnucci.