A Foligno la XII Parata Nazionale della Bandiera Under18

La XII Parata Nazionale della Bandiera Under18 quest’anno sarà organizzata dal gruppo Sbandieratori e Musici Città di Foligno e si svolgerà interamente in piazza San Domenico (qualora piovesse la competizione si sposterà al Palapaternesi). L’evento gode del patrocinio del Comune di Foligno e della Lega Italiana Sbandieratori e sarà realizzato anche alla collaborazione del Comune di Foligno e dell’Ente autonomo Giostra della Quintana. È inoltre promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Paolo Coletti Parrucchiere e la Bcc Banca dei Sibillini. I giovanissimi atleti delle compagnie iscritte sono suddivisi in 3 fasce di età: u12, u15 e u18. La compagnia che otterrà complessivamente i migliori risultati tra le varie discipline e fasce sarà eletta Miglior Compagnia d’Italia Under 18 2023, titolo attualmente detenuto dalla Compagnia di Foligno, vinto in occasione dell’XI Parata Nazionale della Bandiera U18 svoltasi a Bisignano. Le discipline sono 5: le gare di singolo di bandiera, di coppia, di piccola squadra e di grande squadra, e una disciplina riservata ai musici, la gara appunto di Assolo Musici.

Nella conferenza stampa di presentazione della Parata, sono intervenuti il presidente dell’associazione Sbandieratori e Musici di Foligno Stefano Coltorti, l’assessore Decio Barili in rappresentanza del Comune di Foligno e il magistrato Luca Radi per l’Ente Giostra. Il presidente dell’associazione Sbandieratori e Musici città di Foligno ha ripercorso brevemente la storia del gruppo, nato nel 2018 e che, anno dopo anno, sta continuando a crescere sempre di più, tanto da essersi aggiudicato il premio di Miglior compagnia d’Italia U18 nel 2022. L’evento non ripaga solo gli sforzi e i sacrifici di quest’anno, ma anche quelli del 2020. Infatti già allora il gruppo si candidò per ospitare i campionati a Foligno, ma la pandemia non lo rese possibile. Il logo ufficiale dell’evento nasce dalla riprogettazione in chiave semplificata degli elementi caratteristici del territorio e della tradizione, riproposti però in stile moderno: il leone e il giglio. Il moderatore Marco Del Gatto ha poi portato i saluti del Consiglio esecutivo della Lega Italiana Sbandieratori leggendo il messaggio da loro inviato: “È un vero piacere poter ufficializzare anche quest’anno uno degli eventi nazionali più importanti, ormai alla 12esima edizione. Tra tutti gli eventi Lis è quello in cui più si respira il senso di amicizia e inclusione, tre giorni in cui le compagnie danno possibilità ai propri giovani di confrontarsi con gruppi provenienti da tutta Italia...”.

Per quanto - come suggerisce il nome - questo non sia l’evento più importante per un ragazzo che aspira ai campionati assoluti (rivolti agli over 18), rimane tuttavia l’evento più partecipato, sia perché la parata è suddivisa in 3 fasce d’età (u12, u15 e u18), sia perché coinvolge anche i genitori degli atleti. In questi tre giorni ci saranno più di 100 esibizioni che vedranno gareggiare più di 500 atleti. Quest’anno la Parata sarà un evento nell’evento, perché si svolgerà in concomitanza con l’apertura delle taverne, molte delle quali hanno concesso i propri locali per i pasti degli atleti. Numerose sono le aziende locali che sostengono il progetto con attraverso i contributi più disparati. In seguito all’intervento del presidente e alla presentazione dell’evento, sono seguiti gli interventi dell’assessore Decio Barili e del magistrato Luca Radi: “È un piacere vedervi così numerosi per il battesimo di un evento così straordinario” ha esordito l’assessore. “Quando mesi fa ci avete annunciato i vostri successi in Calabria, oltre ai complimenti per il risultato sportivo, è subito nata l’idea di ospitare il campionato a Foligno – ha sottolineato Decio Barili -. L’evento è risultato essere ancora più interessante e partecipato di quanto già non lo fosse nel 2020. L’amministrazione è onorata di fare questo percorso insieme a voi. Personalmente vi ho visti crescere, gli Sbandieratori e Musici sono sempre stati una parte del nostro modo di rievocare il nostro passato, ma che non avevano mai avuto, prima della vostra nascita, il giusto spazio. Più volte con la Quintana si è ragionato sul fatto che mancasse una scuola, un gruppo, una possibilità di dedicarsi ad alcuni aspetti che sono parte di quella che è l’espressione della Quintana ma che dovevano diventare espressione autonoma, significativa e importante della rievocazione: l’arte di maneggiar la bandiera e di fare musica, la socialità e l’amicizia hanno trovato spazio nella vostra associazione. Ne sono esempio i tantissimi ragazzi che ne fanno parte. Sono certo sarà un evento indimenticabile e che dopo il 5 di giugno saremo pronti per la prossima avventura”. “Porto gli auguri e i saluti del presidente Metelli” ha detto invece il magistrato Luca Radi. “Sono profondamente grato a Stefano e Leonardo (Pastorelli, ndr) con cui ho condiviso i miei 4 anni di commissione artistica – ha proseguito Radi - perché quest’evento è il frutto della loro profonda dedizione alla vita della città. L’associazione raccoglie tanti giovani e ragazzi attraverso la musica e la storia della nostra città, siete solo da ringraziare e valorizzare sempre di più. Uno dei meriti più grandi da riconoscere rispetto alla Quintana è come ci sia anche grande valorizzazione di ragazze e bambini”.

Sono seguiti poi i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare alla vigilia dell’evento: è stato ringraziato padre Carmine della chiesa di Santa Maria Infraportas, che da quest’anno ha messo a disposizione gli spazi in cui tutte le settimane gli atleti si sono allenati durante l’inverno. È stato ringraziato Massimo Pantalla per la realizzazione delle cornici dei premi dei musici. Sono poi seguiti i ringraziamenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che ha creduto in questo progetto. Sono state poi presentate le medaglie, realizzate partendo dalla stilizzazione del logo. Il ringraziamento è andato all’azienda XSalari, che ne ha garantito la realizzazione. I premi per le discipline degli sbandieratori sono stati realizzati dalla cooperativa sociale “La Locomotiva”. I piatti in ceramica, il cui disegno riprende il logo dell’evento, sono stati infatti realizzati a mano dai ragazzi della cooperativa. I premi della categoria Musici sono stati realizzati da Irene Palazzi, che ha pitturato le pelli di tamburo incorniciate. Alla miglior compagnia d’Italia U18 va invece in premio il palio realizzato dall’artista Luigi Silvi. La conferenza si è conclusa con il lancio del trailer del campionato, realizzato da Veronica Gasparrini.

Questo il programma previsto per i tre giorni del campionato:

Venerdì 2 giugno:

- 14.30 gara di coppia tradizionale

- 20.30 gara di grande squadra

Sabato 3 giugno:

- 10 gara di singolo tradizionale categoria under 12 e under 15

- 15 gara di singolo tradizionale categoria under 18

- 17 corteo storico per le vie di Foligno

- 21 gara di assolo musici

Domenica 4 giugno:

- 9.30 gara di piccola squadra

- 12.30 saluti istituzionali e premiazioni