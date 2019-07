Foligno, niente più cassonetti per i pannoloni: ecco come fare per usufruire del servizio

Non c’è più traccia lungo le vie di Foligno dei cassonetti destinati al conferimento di pannolini e pannoloni. Dopo averlo annunciato nelle scorse settimane, infatti, la Valle Umbra Servizi è passata dalle parole ai fatti, ponendo rimedio - si spera - alla cattiva usanza di alcuni cittadini di utilizzare i cassonetti con il coperchio rosso per gettarvi dentro qualsiasi tipo di rifiuto.

Ma come faranno i cittadini che dovranno usufruire del servizio di raccolta di pannolini e pannoloni? Basterà richiedere la consegna di sacchi con relativo codice personale da apporre ed esporli per il ritiro, fuori dalla propria abitazione, nei giorni previsti dagli appositi calendari. Per rendere più agevole il servizio la Valle Umbra Servizi ha deciso di dividere la città di Foligno in due macroaree: la “Zona 1” che prevede il ritiro il lunedì, mercoledì e venerdì e la “Zona 2”, invece, il martedì, giovedì e sabato. Resta salva la possibilità per gli utenti di conferire pannolini e pannoloni anche tramite i contenitori dell’indifferenziato sempre nei giorni previsti dal calendario.

Chi non avesse ancora richiesto l’attivazione del servizio a domicilio per il ritiro potrà telefonare al numero verde 800280328 (da telefono fisso) o lo 0513518234 (da cellulare) o tramite e-mail (igieneurbana@valleumbraservizi.it, oppure recarsi direttamente agli uffici operativi di Valle Umbra Servizi in via Bianca a Sant’Eraclio dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle 13.

Calendario 1 - Raccolta lunedì, mercoledì e venerdì: via Capitini, via Cupa, via Del Pantano, via Leon Cavallo, via Borgo San Giovanni, via Spoleto via San Abbondio, via Santocchia, via Sacco E Vanzetti via Tamburini, via Goldoni, via G. Giusti, via D'Azzeglio, via G. Verga, via Nievo, via G. Parini, via G. Puccini, via Berchet, via G. Verga, via Londra, via Pozzo Secco, via E. De Amicis, via Contardi, via Leopardi, via Albinoni, via Pizzoni, via Vincenzo Monti, via Fontevecchia, Vicolo Fontevecchia, via Della Collina, via Del Castello, via Mura Castellane, via Fontanelle, Viale Roma, via Ugo Foscolo, Piazza A. Fratti, via Parigi, via Vienna, via Piccolpasso, via Flaminia Vecchia, via Paganini, via Bellini, via Mercuri, via Verona, via Viareggio, via A Cesi, via Rovigo, via Siena, via Treviso, via Alfonsine, via Santa Maria In Campis, via Venezia, via Mancini, via Bragazzi, via San Benedetto, via A. Mancinelli, via Mancini, via Sante Costantini, via Liverani, via Vitelli, via Trasimeno, via Reno, via Fiume Trebbia, via Fiume Nera, via Giosue Toni, via Dei Preti, Piazzale Della Pace, via Monte San Michele, via Monte Santo, via Aldo Capitini, via Ettore Sesti, via Clitunno, via Arno, via Po, via Piave, via Gorizia, via Monte Grappa, via Pasubio, via Monte San Daniele, via Velino, via Tessino, via Fiume Albegna, via Isonzo, via Ticino, via Campagnola, Voc.Cappuccini, via Garigliano, via Ombrone, via Cappuccini, via Degli Ulivi, via Nocera Umbra, via Flaminia Sud, via Sicilia, via Raffaello Sanzio, via Buonarroti, via Capannaccio, via Giotto, via Sportella Marini, via Molise, via Abruzzo, via Sardegna, via Basilicata, via Romagna, via Campania, via Trentino, via Trentino, via Trentino, via Delle Regioni, via Puglie, Viale Ancona, via Brenta, via Sile, via Montello, via Adige, via Tagliamento, via delle Libertà, via Monte San Gabriele, via Calabria.

Calendario 2 – Raccolta martedì, giovedì e sabato. via Tacito, via monte pennino, viale XVI Giugno, via Giovanni Paolo II, via M. Carpegna, via Del Roccolo, Monte Sella, via Brigata Garibaldi, via Goffredo Mameli, via Pisacane, via S. Ferroni, via Subasio, via Iacobilli, via G. B. Cruciani, via Durante Dorio, via Tignosi, via G Da Corraduccio, via Bartolomeo Di Tommaso, via Barbati, via Federico Flavio, via Marche, via Lazio, via Valdaosta, via Liguria, via Veneto, via Lombardia, via Friuli, via Degli Anastasi, via Spineto, via Lago Di Bolsena, via Lago Di Lugano, via Lago Di Bracciano, via Pasciana, via Lago Di Albano, via Lago Di Fusaro, via Lago Di Nemi, via La Louviere, via Lago Maggiore, via Gemona, via Laghi Di Pilato, via Lago Di Garda, via Terminillo, Monte Bianco, via Spineto, viale Firenze, via Ugo Scaramucci, via Stelvio, via Aleardi, via A. De Dominicis, via Ariosto, via Petrarca, via Dante, via Asiago, via Modena, via Sabotino, via Tolmino, via Monte Serrone, via Cadore, via Monte Abetone, via Dei Villini, via Monte Rosa, via Moncenisio, via Monte Bianco, via Francesco Innamorati, via Sante Brinati, via Monte Cristallo, via Monte Adamello, via Carso, via Marzabotto, via Monte Giove, via Monte Silio, via Gargano, via Monte Soratte, via Monte Nagni, via Pollino, Ridolfi, via Gran Sasso, via Monte Coccia, via S. Pietro, via Grumelli, via Monte Orve, via Ovidio, via Marchisiello, via Virgilio, via Ferrero, via Martiri Tucci, Piazzale N. Gubbini, via Orazio, via Magellano, via Plinio, via Damiano Chiesa, via Vespucci, via Borroni, via Monte Aguzzo, via Caboto, via L. Caro, via Catullo, via Del Pignalone, via Seneca, via Tito Livio, via M. Cervara, via Monte Cologna, via Monte Puranno, via Monte Cui, via Brunesca, via M. Prefoglio, via Monte Peglia, via M. Brunette, via M. Pizzuto, via Monte Catino, via Antinori, via G. Marignolli, via Piediluco, via U. Nobile, via Maestà Formica, via Del Ponticello, via San Martino, via Scafali, via Monte Priora, via Case Vecchie, via Riccione, via Bologna, via Ferrara, via Delle Violette, Delle Margherite, via Faenza, via Piacenza, via Sterpete, via Casevecchie, via Marsala, via Imola, via Messina, via Intermezzi, via Cagliari, via A. Pacinotti, via A. Gianformaggio, via Pietro Gori, via Brunelli, via Col Di Lana, via Fulginia, via Trieste, via Genova, via Torino, via Cave Ardeatine, via Marco Polo, via Dei Martiri, via Dei Volontari, via Degli Eroi, via E Tesorieri, via Fazi, via Rosselli, via Bissolati, via Amendola, via Oslavia, via G. Ferraris, via Volta, via Fratelli Vivaldi, via Pigafetta, via Carlo Cattaneo, via Palombaro, via Cristoforo Colombo, via Bevagna, via Trinci, via Aspromonte, via Fiamenga.