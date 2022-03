Foligno, nuovo impianto di videosorveglianza al Parco dei Canapè

Nuovo impianto di videosorveglianza al Parco dei Canapè. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, spiegando come il nuovo sistema andrà a sostituire la vecchia telecamera con inquadratura fissa in direzione dei servizi igienici. Installate, nello specifico, quattro nuove telecamere, con caratteristiche di ripresa ad alta definizione sistematizzate, al fine di assicurare un inquadramento completo a 360 gradi. L’impianto, inoltre, sarà messo in rete col nuovo sistema globale integrato di videosorveglianza del territorio comunale, in fase di gara d’appalto. Coperta, dunque, quella che l'inquilino di palazzo Orfini Podestà ha apostrofato come “una delle aree sensibili del territorio comunale, frequentata ogni giorno da moltissimi cittadini in particolar modo minori ed anziani”. Il sindaco Zuccarini ha, inoltre, ricordato come un nuovo impianto di videosorveglianza era già stato attivato in piazza Matteotti, mentre domani, giovedì 24 marzo, alle 18.30 verrà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a servizio del quartiere di Prato Smeraldo. Presenti lo stesso primo cittadino e il suo vice ed assessore ai lavori pubblici, Riccardo Meloni. L’intervento di sostituzione dei lampioni ha interessato, nello specifico, l’area verde via di Goffredo Mameli e via dei Trinci e l’area verde di via Piemonte all’incrocio con via Friuli. I