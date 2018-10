Foligno, il ruolo positivo delle relazioni al centro delle conferenze di “Cittadini del mondo”

Prenderà il via lunedì 15 ottobre il ciclo di conferenze di formazione promosso dalla Diocesi di Foligno nell’ambito del progetto “Cittadini del mondo”. Anche quest’anno, dunque, tornano gli incontri dedicati ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai genitori, assistenti sociali, amministratori pubblici, educatori oratori e gruppi giovanili parrocchiali, operatori pastorali e del sociale, responsabili delle risorse umane. Ospitate nell’aula magna della scuola media “Gentile da Foligno”, le conferenze prenderanno il via alle 16 per poi concludersi alle 19. “L’obiettivo - fanno sapere i promotori - è quello di riflettere sul ruolo positivo delle relazioni negli ambienti di vita, scuola, lavoro, famiglia, dove sperimentare le proprie competenze e sviluppare la propria identità. In un continuo scambio tra le persone, nel quale i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale”. E mentre negli anni precedenti l’attenzione formativa si è concentrata nel proporre ai partecipanti degli strumenti e degli stimoli di analisi e di didattica per rendere più efficace il loro servizio educativo, la proposta di quest’anno verte su un altro genere di cambiamento. Quello, cioè, che prende le parti da un approccio formativo inside-out. “Per cambiare ciò che è all’esterno - proseguono infatti gli organizzatori - è necessario prima agire nella parte interna”. Per farlo i partecipanti saranno affiancati da un’equipe di esperti, a cominciare da Fabrizio Carletti, laureato in scienze politiche all’Università di Perugia e specializzato in socio-antropologia e psico-pedagogia, e Roberto Mauri psicologo e psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale formatosi all’Università Cattolica di Milano. Ed infine il pedagogista Marco De Carolis, laureato all’Università del Sacro Cuore e giudice al Tribunale per i Minori delle Marche. Per informazioni ed iscrizioni contattare contattare il progetto "Cittadini del mondo", piazza Faloci Pulignani, 3, 06034 Foligno – tel. 0742342731 / Email: sociale@diocesidifoligno.it / Sito: www.diocesidifoligno.it / Blog: http://progettocittadinidelmondo.blogspot.com/