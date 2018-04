Foligno, si rivedono i turisti. Alberghi e agriturismi sorridono: "Previsioni rosee"

Buone previsioni per il turismo folignate. Dalla prossima settimana, infatti, partirà un periodo di festività ed eventi. Il 25 aprile, il primo maggio e l’ottava edizione di Festa di scienza e filosofia sono alle porte e la città si prepara con positività ad accogliere il flusso turistico. Per la presidente di Federalberghi Foligno, Elisa Cesarini, anche se non si hanno ancora dei dati ufficiali, “l’andamento è roseo”. “Ci piacerebbe creare dei pacchetti ad hoc per questi eventi primaverili - ha spiegato - e farcirli con qualche iniziativa culturale da svolgere in questi borghi, senza sperare solo nei last minute. Per esempio – ha continuato Cesarini – sarebbe bello replicare a maggio un evento sul modello Vinitaly, creando degli itinerari specifici. Sicuramente, non avremo il boom di presenze che si è verificato nel 2014 - ha aggiunto - ma ci stiamo muovendo bene per quanto riguarda l'attività di promozione del nostro territorio. Con la tratta Ryanair Sant’Egidio-Francoforte - ha quindi sottolineato la presidente territoriale di Federalberghi - abbiamo avuto modo di presentarci oltre i nostri confini e abbiamo cercato di attirare turisti tedeschi". Secondo il presidente dell'associazione B&B "Nel cuore verde dell'Umbria", Francesco Piermarini, però, si può sempre migliorare. “Foligno - ha detto - deve aumentare l'attività di marketing e di promozione turistica. Bisogna pensare a come divulgare al meglio gli eventi e le manifestazioni per attirare persone che abitano altrove. Il Comune - ha dichiarato a questo proposito - dovrebbe fare impresa non solo per la città, ma anche per se stesso". Anche per Piermarini, tuttavia, “qualcosa si è mosso”. “Per quanto riguarda i pronostici - ha quindi annunciato - mi auguro di confermare i dati dell'anno scorso e, perché no, di migliorarci. Alcune strutture hanno già ricevuto richieste di prenotazione per il 25 aprile e il primo maggio. Bisogna tenere conto – ha proseguito il presidente – che anni fa si prenotava con largo anticipo. Ora, a causa della crisi, dell'incognita meteo e della possibilità dei last minute, invece, si tende a prendersi del tempo". Ma sia per Cesarini che per Piermarini ad avere l’ultima parola sarà il meteo. Sì, perché in questa stagione ci si sposta quasi esclusivamente con condizioni meteorologiche buone. Ed in merito alle recenti scosse la presidente di Federalberghi ha dichiarato: "La limitata risonanza mediatica non ha provocato danni”. "Non è più una scusante" ha sentenziato da parte sua Francesco Piermarini. Insomma, Foligno è pronta ad accogliere chiunque voglia visitarla.