Foligno, il sindaco raccomanda di evitare gli assembramenti nei cimiteri

Alla vigilia delle festività del 1° e 2 novembre, l’amministrazione di Foligno fa il punto sugli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria posti in essere nei cimiteri comunali. “Le strutture sono decine, sparse sull’intero territorio comunale – spiega in una nota il sindaco folignate, Stefano Zuccarini -, che si estende da Torre di Montefalco sino ai confini con le Marche della nostra montagna”. Strutture rispetto cui, nonostante normative sul lavoro legate al Covid sempre più stringenti, fanno poi sapere da palazzo Orfini Podestà, si sta facendo quanto possibile programmando anche nuovi stanziamenti ed ulteriori interventi: "Il rispetto per i nostri cari defunti - ricorda infatti il sindaco - resta una delle nostre priorità”.

Sempre in vista di Ognissanti e Defunti ed in considerazione dell’emergenza sanitaria, il sindaco invita anche la cittadinanza ad evitare qualsiasi forma di assembramento nelle aree cimiteriali. E per quanto riguarda le vie circostanti il cimitero centrale di Foligno, c’è già una specifica ordinanza che istituisce, nei giorni 1° e 2 novembre, divieti di sosta con rimozione e senso unico di marcia.

Nell’atto si legge che “visto il notevole afflusso di visitatori presso il cimitero civico in occasione delle festività con conseguente aumento della circolazione di veicoli in transito e sosta” si è reso necessario disporre un’adeguata regolamentazione della viabilità. Nel dettaglio, è istituito il senso unico di marcia in via Rubicone a partire dalla Chiesa di S. Maria in Campis sino all’incrocio con via Po dalle 8 alle 20, ed il divieto di accesso all’incrocio tra Via Rubicone e Via Piave in direzione di Via Rubicone eccetto residenti e autorizzati. E poi ancora, è istituito il divieto di sosta in via Rubicone, sul lato destro in direzione Chiesa di S. Maria in Campis sino all’incrocio con via Po dalle 8 alle 20 e, negli stessi orari, in via S. Maria in Campis, sul lato destro della medesima, fiancheggiante la cinta muraria del Cimitero, a partire dall’incrocio con via Rubicone sino a via S. Maria in Campis. Infine, sempre per il 1° e 2 novembre e sempre dalle 8 alle 20, è istituito il divieto di sosta sulla circonvallazione del cimitero, a partire dall’ingresso sud lato S. Eraclio, sulla sinistra del tratto che conduce al nuovo parcheggio.