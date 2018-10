Foligno, torna “L’Umbria in un bicchiere”: a palazzo Candiotti 50 cantine per più di 200 degustazioni

È uno degli appuntamenti enologici più attesi dell’anno, perché convoglia in un unico luogo - in quella splendida cornice che è palazzo Candiotti, a Foligno - più di 50 cantine umbre, accuratamente selezionate, per oltre duecento degustazioni. È “L’Umbria in un bicchiere”, evento promosso dalla condotta Slow Food Valle Umbra e giunto quest’anno alla sua quinta edizione.

Unica nel suo genere in tutto il Cuore Verde d’Italia, la manifestazione è in programma per sabato 27 ottobre dalle 15.30 alle 21, quando addetti ai lavori e appassionati si ritroveranno per degustare i vini delle migliori produzioni, all’insegna del buono, pulito e giusto. Con l’occasione verrà infatti presentata pubblicamente anche la Guida Slow Wine 2019, la più venduta in Italia e che quest’anno ha tenuto particolarmente in considerazione quelle produzioni che non hanno fatto uso di diserbanti.

Novità di questa edizione, poi, due seminari didattici gratuiti. Il primo, in programma alle 17.30, avrà per titolo “Il recupero e caratterizzazione del geroplasma viticolo autoctono per la valorizzazione dell’alto orvietano”. A seguire, alle 18.30, il secondo appuntamento, quello con “Il vino cotto della Valnerina, una tradizione che guarda al futuro – L’antica ricetta di un vino speciale raccontata da due generazioni”.

“Siamo riusciti a mantenere anche questa quinta edizione a Foligno – ha dichiarato Giovanni Maira, fiduciario della condotta Slow Food Valle Umbra – sia perché abbiamo sempre registrato ottime presenze, sia perché viene considerata una sorta di città neutrale in questo settore, quindi perfetta per un evento del genere. In questi anni - ha proseguito - ‘L’Umbria in un un bicchiere’ è cresciuta moltissimo, diventando uno dei grandi eventi di Foligno e confermando l’interesse da parte di stranieri, in particolar modo cinesi ed americani. Grazie alla nuova Val di Chienti - ha quindi concluso Maira - abbiamo un buon flusso dalle Marche, ma anche da alto Lazio e Toscana, e ci fa particolarmente piacere il costante aumento delle presenze locali e folignati”.

Patrocinato dal Comune di Foligno e dall’Ente Giostra della Quintana, l’evento è considerato “un tassello importante e strategico nella valorizzazione della filiera agricola, produttiva e turistica del territorio, che rende Foligno protagonista in un settore strategico ed in forte espansione”.

Accanto al buon bere, poi, anche il buon mangiare. A palazzo Candiotti, dunque, spazio e “Mangia Tipico”, vastissima proposta di cibo di strada, di alta qualità, con prodotti tipici locali, unici nel loro genere: dalle lumache alle costine, dallo stracotto di maiale nero, all’arancino di porchetta, e poi ancora salumi e formaggi, un’offerta tutta da scoprire che prevede persino il gelato al vino.