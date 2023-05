Foligno, tutti in strada per il Giro. E per il 2024 si sognano arrivo e partenza - GALLERY

Prima la festa in piazza della Repubblica per l’arrivo della carovana pubblicitaria, accompagnata da tanta musica e dalla distribuzione di gadget, poi quella al passaggio dei ciclisti lungo il tracciato dell’ottava tappa, quella cioè che ha condotto i corridori del Giro d’Italia da Terni a Fossombrone: Foligno ha fatto sentire, ancora una volta, tutto il suo affetto per la corsa rosa, che quest’anno ha solo toccato la città con il traguardo volante lungo viale Mezzetti. Traguardo salutato anche dalle coreografie tricolore della Caserma “Gonzaga”, che ha inserito l’evento nei festeggiamenti per i 150 anni dalla firma della convenzione tra Ministero della guerra e Comune di Foligno per la costruzione della struttura di viale Mezzetti, sede del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, e il conseguente atto di costituzione della società folignate che avrebbe portato alla sua realizzazione, e i 140 anni da quando la caserma venne inaugurata. La città, dunque, è tornata a tingersi di rosa, tra appassionati delle due ruote e semplici curiosi che non hanno voluto mancare all’atteso appuntamento con il Giro d’Italia. Una festa iniziata a metà mattina, con l’arrivo intorno alle 11.15 in pieno centro storico della carovana pubblicitaria del Giro d’Italia: un lungo serpentone di auto che da corso Cavour ha raggiunto piazza Faloci Pulignani con un piccolo “palco mobile” in largo Carducci da cui è intervenuta anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale composta dal vicesindaco Riccardo Meloni e dagli assessori Michela Giuliani, Marco Cesaro e Decio Barili. E proprio quest’ultimo, prendendo la parola, ha sottolineato il forte legame tra il mondo del ciclismo e la città di Foligno. Una “lunga tradizione”, così l’ha apostrofata Barili, ricordando - con riferimento al solo 2023 - l’arrivo di tappa, lo scorso mese di marzo, della Tirreno-Adriatico, e salutando al contempo l’imminente passaggio del Giro d’Italia. Ripartita la carovana pubblicitaria, il pubblico si è quindi riversato lungo il tracciato di gara per assistere al passaggio dei corridori. E in tanti hanno scelto l’area tra Porta Romana e la stazione ferroviaria, lì dove - come detto - è stato allestito il traguardo volante e dove hanno preso posto anche le autorità civili e militari. E proprio lungo viale Mezzetti non è passato inosservato l’incontro tra il presidente dell’Ente Giostra Quintana, Domenico Metelli, e il vice direttore di Rcs Sport e del Giro d’Italia, Stefano Allocchio. I due si sono intrattenuti in una lunga chiacchierata, prima del passaggio della corsa. Che abbiano parlato di un ritorno a Foligno della “corsa rosa”? Certezze non ce ne sono, ma in città girano già voci sulla possibile scelta di Foligno come tappa di arrivo e partenza nell’edizione 2024.