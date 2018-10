“Guida77”, ecco il propulsore web per rilanciare la montagna di Foligno

Scoprire le bellezze storico-artistiche, scaricare le mappe di itinerari da percorrere in bici o a piedi, conoscere i servizi ed il calendario degli eventi. E' tutto raccolto in un portale web che da oggi esalterà le peculiarità della montagna di Foligno. Si chiama “Guida77.com” ed è il contenitore online che raggruppa tutto ciò che c'è da sapere su quelle che vengono definite “le vie dell'Appennino folignate”. Realizzato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Foligno, il portale sarà un vero e proprio propulsore per rilanciare il turismo di una zona che sta vivendo una seconda giovinezza. L'apertura della nuova Ss77 ha infatti avuto l'effetto opposto di ciò che si temeva. Nessuna desertificazione, bensì un sempre maggiore afflusso di turisti e visitatori negli angoli più suggestivi dell'area montana folignate. Da Colfiorito a Rasiglia passando per Pale, un suggestivo angolo d'Umbria oggi sembra essere rinato. Da fare comunque ancora ce n'è, ed è per questo che “Guida77” sarà un valido aiuto per promuovere un turismo “slow”, ovvero di coloro che preferiscono un contatto con la natura e con le tradizioni del posto. Affinché il portale possa vivere e funzionare, sarà necessaria la partecipazione di tutti gli attori del territorio: dalle istituzioni alle associazioni, passando per i singoli cittadini, il sito internet avrà bisogno di continui aggiornamenti per arricchire i contenuti, segnalare eventi e servizi. Un comitato tecnico avrà il compito di delineare la squadra di lavoro che dovrà funzionare da motore dell'iniziativa. “Ora toccherà agli operatori della zona mandare avanti il portale – afferma Gaudenzio Bartolini, presidente della Fondazione Carifol -. Il nostro compito è quello di spingere ed invogliare gli altri a fare, ora però sarà importante avere unità d'intenti e sollecitare a tenere sempre in vita l'attività della montagna”. Le 80mila persone che hanno visitato Rasiglia quest'estate ed il boom di turisti nell'Appennino folignate, stanno convincendo sempre più anche l'amministrazione comunale a focalizzare le attenzioni su questi territori. “Una delle priorità – afferma il sindaco Mismetti – è quella di arrivare ad un progetto di area che unisca la nostra parte collinare e montana con le Marche. Chi guiderà la città nel prossimo mandato, dovrà fare della parte montana di Foligno una delle sue priorità”. IL PORTALE - “Guida77” è stato realizzato per una navigazione più intuitiva e semplice possibile. L'homepage è divisa in macroaree divise in posti da visitare, mappe, cosa fare, dove dormire e i vari servizi disponibili in montagna. Sarà possibile anche contattare i curatori del sito per segnalare e aggiungere eventi ed informazioni inerenti alle varie realtà del territorio. Le mappe e gli itinerari tra la natura saranno inoltre scaricabili sui propri smartphone.