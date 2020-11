Indagine Eduscopio, le pagelle delle scuole superiori di Foligno

Sono più di 7.400 le scuole secondarie di secondo grado passate al setaccio dalla Fondazione Agnelli che, come ogni anno, anche in questo 2020 è andata alla ricerca dei migliori istituti dello Stivale. Quelli, cioè, capaci di garantire agli studenti italiani la migliore preparazione nell’affrontare il mondo universitario da una parte e quello del lavoro dall’altra.

Negli scorsi giorni, infatti, è stata pubblicata l’indagine di Eduscopio, progetto nato nel 2014 con l’idea di aiutare ragazzi e famiglie a scegliere il migliore percorso di studi. Indagine che ha interessato anche le oltre 90 scuole superiori distribuite in tutta Umbria, tra le province di Perugia e Terni.

Due, come detto, le discriminanti. A cominciare dalla preparazione all’università (Indice Fga). Su questo fronte a fare la parte del leone, rimarcando il primato già vantato lo scorso anno, sono state le scuole di Assisi. Primo posto, infatti, per il Sesto Properzio sia tra i licei classici umbri con un indice Fga di 76.54 su 100, sia tra i linguistici con un punteggio di 67.36. In vetta alle classifiche anche il Principe di Napoli di Assisi tra i licei scientifici del Cuore verde d’Italia con un indice di 85.54. A distinguersi tra i licei di scienza umane, invece, il Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto con un punteggio di 65.73. Tra i tecnici, a primeggiare l’Istituto superiore di Amelia Narni per quanto riguarda l’indirizzo economico con un indice di 63.89 e il Gandhi di Narni per l’ambito tecnologico con un punteggio di 63.06. Per quanto riguarda la situazione nel Folignate, le posizioni migliori sono state raggiunte dal liceo Frezzi-Beata Angela che ha conquistato il terzo posto del podio sia tra i licei linguistici che tra quelli di scienze umane, con un indice Fga rispettivamente di 64.59 e 60.8.

Analizzando, invece, la situazione sul fronte dell’indice di occupazione post diploma, tra gli Istituti tecnici economici il primato va al Maitani di Orvieto con una percentuale del 70 per cento, mentre per quanto riguarda i tecnologici i risultati migliori sono quelli portati a casa dal Leonardo Da Vinci di Umbertide con un altro 70 per cento. Tra i professionali, infine, bene per il Patrizi di Città di Castello con un indice di occupazione post diploma del 65 per cento nell’indirizzo “Servizi” e il Polo Bonghi di Assisi con un 75 per cento nell’indirizzo “Industria e artigianato”.

FOLIGNO - Tornando invece a Foligno, qual è la situazione nelle altre scuole secondarie di secondo grado? Per quanto riguarda l’indice Fga, quello cioè che va a stimare il livello di preparazione, il primato va al liceo scientifico Marconi con un punteggio di 71.85 su 100 per l’indirizzo base e di 67.84 per quello di scienze applicate. In entrambi i casi la percentuale di studenti che si immatricolano e superano il primo anno di studi universitari si attesta sull’84 per cento. Segue l’indirizzo classico del liceo Frezzi-Beata Angela con un indice Fga di 65.42 ed una percentuale di immatricolati che supera il primo anno dell’80 per cento. Per quanto riguarda, invece, l’indice di occupazione dei diplomati, la percentuale più alta è dell’indirizzo industria e artigianato dell’Orfini con il 60 per cento, seguito dal tecnologico Da Vinci con il 58 per cento e da quello economico dello Scarpellini al 52 per cento.

LA MAPPA DELLE SCUOLE DI FOLIGNO

PREPARAZIONE ALL’UNIVERSITÀ

LICEO “FREZZI - BEATA ANGELA”

INDIRIZZO CLASSICO:

Indice Fga: 65.42

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 10%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 11%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 80%

Aree disciplinari scelte:

• Umanistica: 25%

• Giuridico-politica 24,3%

• Scientifica: 20,4%

INDIRIZZO LINGUISTICO:

Indice Fga: 64.59

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 30%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 8%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 63%

Aree disciplinari scelte:

• Umanistica: 33,7%

• Scientifica: 27,7%

• Giuridico-politica: 13,3%

INDIRIZZO SCIENZE UMANE:

Indice Fga: 60.80

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 25%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 3%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 72%

Aree disciplinari scelte:

• Umanistica: 39,2%

• Sociale: 25,7%

• Sanitaria: 13,5%

• Scientifica: 8,1%

INDIRIZZO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 56%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 5%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 39%

Aree disciplinari scelte:

• Sociale: 46,4%

• Umanistica: 17,9%

• Giuridico-politica: 14,3%

LICEO “MARCONI”

INDIRIZZO SCIENTIFICO:

Indice Fga: 71.85

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 9%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 7%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 84%

Aree disciplinari scelte:

• Tecnica: 23,7%

• Scientifica: 21,7%

• Economico-statistica: 19,3%

INDIRIZZO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 9%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 7%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 84%

Aree disciplinari scelte:

• Tecnica: 23,7%

• Scientifica: 21,7%

• Economico-statistica: 19,3%

ISTITUTO “SCARPELLINI”

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO:

Indice Fga: 53.99

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 46%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 9%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 46%

Aree disciplinari scelte:

• Economico-statistica: 41,9%

• Umanistica: 18,8%

• Scientifica: 12,6%

ISTITUTO "DA VINCI"

INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO

Indice Fga: 47.61

Tassi d’iscrizione e abbandono:

• Non si immatricolano: 65%

• Si immatricolano e non superano il primo anno: 9%

• Si immatricolano e superano il primo anno: 26%

Aree disciplinari scelte:

• Tecnica: 43,5%

• Scientifica: 26,9%

• Economico-statistica: 10,2%

OCCUPAZIONE POST-DIPLOMA

ISTITUTO “SCARPELLINI”

INDIRIZZO TECNICO-ECONOMICO:

Indice di occupazione: 52.14

Indice di occupazione dei diplomati: 52%

Contratto dei diplomati dopo due anni:

Permanente - Tempo indeterminato: 3,1%

Permanente - Apprendistato: 48,5%

Temporaneo - 48,5%

ISTITUTO “DA VINCI”

INDIRIZZO TECNICO TECNOLOGICO

Indice di occupazione: 58.33

Indice di occupazione dei diplomati: 58%

Contratto dei diplomati dopo due anni:

Permanente - Tempo indeterminato: 6,6%

Permanente - Apprendistato: 57,9%

Temporaneo: 35,5%

ISTITUTO “ORFINI”

INDIRIZZO SERVIZI

Indice di occupazione: 41.98

Indice di occupazione dei diplomati: 42%

Contratto dei diplomati dopo due anni:

Permanente - Tempo indeterminato: 2%

Permanente - Apprendistato: 36,7%

Temporaneo: 61,2%

INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Indice di occupazione: 60.32

Indice di occupazione dei diplomati: 60%

Contratto dei diplomati dopo due anni:

Permanente - Tempo indeterminato: 4,8%

Permanente - Apprendistato: 60,3%

Temporaneo: 34,9%