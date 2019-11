Inner Wheel, successo per l'assemblea di Foligno

Tre giorni di lavoro intenso. Sono quelli del Distretto 209-Italia dell'Inner Wheel, che a Foligno ha organizzato la 49esima assemblea distrettuale. Per tre giorni di fila i lavori hanno riguardato incontri culturali e conviviali, organizzati dalla governatrice Franca Di Cesare Romagnoli e dalle socie del club Inner Wheel di Foligno, che hanno accolto con calore e grande cordialità, più di 220 socie partecipanti. Le socie innerine sono giunte da tutte le numerose regioni del Distretto 209 (Toscana, Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) e hanno vissuto insieme questi tre giorni nel nome dell’amicizia, della condivisione e dell’accoglienza, principi fondamentali dell’International Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service al mondo, l’unica organizzazione mondiale che conta proprie rappresentanti al Consiglio economico e sociale (Ecosoc) dell’ Onu.

La prima delle tre giornate è iniziata con la visita al Museo rionale del rione Giotti; accolte dal rullo dei tamburi e guidate dal cerimoniere Daniele Ciri. Le amiche dell’Inner Wheel hanno potuto ammirare la rievocazione storica della Giostra della Quintana; un ricco aperitivo umbro e una prelibata cena barcco di benvenuto nella taverna del rione ha concluso la divertente ed interessante serata.

Il giorno successivo, sotto un cielo terso e un caldo sole autunnale, si sono svolte le visite guidate nei mirabili palazzi della città ed in particolare a palazzo Candiotti dove le ospiti sono state ricevute dal presidente dell’Ente Giostra, Domenico Metelli. Un intenso momento di riflessione proprio sul tema dell’amicizia, le innerine lo hanno vissuto con suor Maria Clotilde, madre superiora nel monastero di Sant’Anna che con la lettura di pagine della Bibbia e di Sant’Agostino ha commosso tutte le presenti.

Nel pomeriggio a palazzo Trinci, una delle dimore storiche più interessanti del centro Italia si è svolto l’incontro tra la governatrice Franca Romagnoli e tutte le presidenti dei club del Distretto 209. L’incontro è stato un momento di riflessione e di spunti sul programma dell’anno sociale. A seguire l’elegante cena di gala del sabato sera, che ha visto protagonista una emozionata ed elegantissima governatrice.

L’intenso programma, non ha distratto le socie dai lavori assembleari che si sono svolti, nell’ultimo dei tre giorni, sempre nel suggestivo palazzo Trinci. Alla presenza della presidente nazionale Lina De Gioia-Carabellese Cormio e della rappresentante nazionale Cinzia Tomatis, nonché di diverse autorità innerine, del governatore del Rotary Distretto 2090 Basilio Ciucci e consorte, di autorità rotariane e autorità civili nella persona del vicesindaco di Foligno Riccardo Meloni, la governatrice ha aperto l’assemblea illustrando il suo ricco programma che culminerà, nel corso dell’anno, nella realizzazione del suo service annuale, “Plastica Anno Zero”, progetto ambizioso e attualissimo che coinvolgerà le scuole primarie di tutto il distretto con la realizzazione e la successiva proiezione di un cartone animato sul rispetto dell’ambiente. Tutto il direttivo ha partecipato attivamente all’assemblea portando idee e progetti nel segno della condivisione e della fattiva collaborazione, tutte insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni, per un Inner Wheel forte, attuale e concreto.