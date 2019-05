La Fulginiumarathon conquista trekker da tutta Italia: quasi in 1000 alla partenza

Nonostante il maltempo, domenica 5 maggio in ben 928 si sono presentati, alle 8 di mattina a Colfiorito, ai nastri di partenza della Fulginiumarathon, maratona non competitiva e solidale a passo di trekking e nordic walking attraverso i Piani Plestini. Un vero e proprio boom di iscrizioni dopo le numerose presenze fatte registrare già lo scorso anno in occasione della prima edizione, quando i partecipanti erano stati circa 600. Ad accettare la sfida in questo 2019 sono stati trekker da tutta Italia, con una netta predominanza umbra - circa il 90 per cento - ai quali si sono uniti partecipanti da Marche, Lazio, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Piemonte, Sicilia, Calabria, Puglia e anche un iscritto da fuori Italia.

Organizzata dalle associazioni Cai sezione di Foligno, Fie Valle Umbra Trekking, Orme Camminare - Liberi e Fie Bagnara - Nocera Umbra in collaborazione con il Parco di Colfiorito, la Fulginiumarathon avrà anche un risvolto solidale. Parte del ricavato verrà infatti devoluto al Cai di Camerino - presente con alcuni rappresentanti alla manifestazione - per il finanziamento di un progetto di valorizzazione dell’Appennino marchigiano colpito dal sisma del 2016.

In scena, dunque, un evento che ha il pregio di coniugare benessere, natura e solidarietà attraverso 87 chilometri di tracciato mappato, frutto dei tre diversi itinerari attraverso l’altopiano di Colfiorito, i piani vicini e i paesi della dorsale appenninica folignate-nocerina. Varie, infatti, le tipologie di percorso e le lunghezze da affrontare: dai 16 a 42 chilometri, passando per i 29. Unitaria la partenza con gli arrivi, invece, scaglionati tra la tarda mattinata e il pomeriggio.