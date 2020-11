La lotta alla sclerosi multipla non si ferma neanche a Natale. Aism lancia il “Pandottone”

L’Associazione italiana sclerosi multipla ha già gli occhi puntati sul Natale 2020. A dimostrarlo è il lancio del nuovo evento che avrà come parola simbolo “Il Pandottone Aism”. L’associazione, in vista delle prossime festività natalizie, ha deciso, infatti, di proporre i due prodotti dolciari più gettonati del periodo, ovvero il pandoro ed il panettone, dalla cui fusione nasce proprio il titolo dell’iniziativa. Con l’offerta minima di 10 euro chiunque potrà ricevere un panettone, realizzato seguendo la ricetta originale con uvetta, scorze di arancia e cedro candite, oppure un tradizionale pandoro. Entrambi da 500 grammi e prodotti dalla Pasticceria Bonifanti che, dal 1932 in Piemonte, crea eccellenze gastronomiche. I prodotti Aism verranno distribuiti in tutta Italia ma, nella provincia di Perugia, solo ed esclusivamente attraverso la prevendita. Ragion per cui la sezione perugina, nel ricordare che i proventi contribuiranno a finanziare la ricerca sulla sclerosi multipla ed in parte anche la sezione stessa, annuncia la possibilità di prenotare uno o più prodotti natalizi contattando i numeri 07532641 o 3494747523.