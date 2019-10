La Mezza Maratona pronta allo spettacolo: numeri record per la “Family Run”

Saranno 1.100 i runners che domani mattina, domenica 20 ottobre, si riverseranno lungo le vie della città della Quintana per la sesta edizione della Mezza Maratona “Città di Foligno” organizzata dall’Atletica Winner. Uomini e donne provenienti da tutta Italia, dal Trentino Alto Adige alla Puglia, per prendere parte alla corsa che attraverserà Foligno nel suo centro storico e nelle sue periferie, lungo un tracciato di 21 chilometri. Il via verrà dato alle 9.30 da piazza San Domenico.

Cinque minuti dopo - orientativamente alle 9.35 -, invece, a partire saranno i partecipanti della “Family Run”, principale novità di questa edizione 2019. Si tratta di una non competitiva di cinque chilometri rivolta a chi non vuole rinunciare a quell’ebbrezza che solo la corsa sa dare, ma regalandosi un tracciato nettamente più breve. Un appuntamento rivolto a tutti, adulti e bambini, che vorranno trascorrere una domenica diversa dal solito e godere in maniera nuova del centro storico cittadino. Settecento coloro che solamente nelle prime ore hanno deciso di accettare l’invito degli organizzatori a prendere parte alla “Family Run”. Un entusiasmo che fa ben sperare i vertici dell’Atletica Winner che, numeri alla mano, potrebbero chiudere la non competitiva a quota mille.

Intanto - come detto - da venerdì pomeriggio ha aperto i battenti il Villaggio dello Sport allestito a piazza San Domenico. Un vero e proprio punto di ritrovo per gli sportivi e la cittadinanza tutta per assistere e partecipare a dimostrazioni di attività sportive, ma non solo. Tra le possibilità offerte anche quella di effettuare gratuitamente lo stick per la prevenzione del diabete. Sabato pomeriggio, alle 17.30, piazza San Domenico, inoltre, farà da sfondo alla presentazione dei “pacemaker” di Avanti Tutta, coloro cioè che nel ricordo di Leo Cenci scandiranno i tempi della Mezza Maratona. A seguire, alle 18, la presentazione dei cosiddetti “top runners”. Per le donne: Cavaline Nahimana, Costanza Martinetti, Silvia Tamburi, Marcella Mancini e Ilaria Piottoli. Per gli uomini, invece, gli atleti top saranno: Dario Santoro, Jean Marie Vianney Niyomukiza, Yassine Kabbouri, Fabio Conti, Sammy Kipngetich, Rafael Nordwing e Luca Zanetti.

Per ciò che riguarda il percorso, ecco le vie e piazze che attraverseranno scarpette ai piedi i 1.100 runners della Mezza Maratona folignate: piazza San Domenico, via nazario Sauro, via Mezzetti, via Cesare Battisti, viale Ancona, via Raffaello Sanzio, via Sicilia, via Montello, via Tagliamento, via IV Novembre, via Garibaldi, via Mazzini, piazza San Domenico, via Gramsci, via Palestro, via Ciri, via XX Settembre, piazza della Repubblica, piazza Faloci Pulignani, via Gentile da Foligno, via IV Novembre, via XVI Giugno, via Maceratola, via Monte Fumaiolo, via della Rotta, via dei Fiumi, Ponte San Magno, via Marchisiello, via Ferrero, via Properzio, via Damiano Chiesa, via Nazario Sauro, Porta Romana, viale Roma, Caserma “Gonzaga”, viale Mezzetti, via IV Novembre, via Bolletta, via Oberdan, via Umberto I, Quadrivio, corso Cavour, via Chiavellati, Canapè, piazza San Domenico.

Lungo il tracciato a supportare e sostenere i partecipanti ci saranno, oltre al pubblico, anche 14 punti d’attrazione, che vedranno protagonisti, tra gli altri, i tamburini della Giostra della Quintana, di Norcia e Gualdo Cattaneo e le bande di Belfiore e bevagna. Per l’occasione, infine, la caserma “Gonzaga” spalancherà le proprie porte non solo ai runners, ma anche a tutta la cittadinanza.