La pandemia non blocca la “Gonzaga”. Omaggio della Fondazione Carifol con il calendario artistico

Numeri dimezzati, impegno raddoppiato. E' la fotografia 2020 della caserma “Gonzaga”. Nell'anno della pandemia, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito non ha mai smesso di lavorare, nonostante il blocco dell'attività concorsuale della scorsa primavera ed una lenta ripresa nell'ultima parte dell'anno. Anche in questi ultimi 12 mesi la caserma ha permesso l'espletamento delle selezioni interne ed esterne all'esercito. I 70mila accessi medi degli scorsi anni si sono tramutati nei 35mila attuali. Da febbraio e per cinque mesi, i concorsi sono stati bloccati, ma in estate il personale della “Gonzaga” ha continuato a lavorare per riprendere le attività in sicurezza. “E' stato fatto uno sforzo importante per la sicurezza dei candidati e di chi lavora all'interno del Csrne – ha commentato il generale Daniele Tarantino, alla guida della 'Gonzaga' -. Un'aula come la Diaz, che di solito può ospitare 630 persone, è stata portata ad una capienza di 130, anche oltre le direttive imposte dalle normative”. Oltre ad ospitare il Raggruppamento Umbria-Marche per la fase post-sismica del 2016, il Centro di selezione e reclutamento di Foligno prosegue la sua vicinanza alla città, accogliendo sette classi – per un totale di 104 alunni - della scuola primaria “Piermarini”. “Questo rappresenta un ulteriore elemento di rischio sul fronte contagi – ha sottolineato Tarantino – ma ci è sembrato doveroso mettere in campo un gesto di solidarietà nei confronti di Foligno”. Tornando ai concorsi, il protocollo in collaborazione con la Usl2 ha portato i suoi frutti: “Non ci sono stati casi di positività tra i candidati – ha detto Tarantino in conferenza stampa -. Solamente una persona, al momento dei controlli, ha fatto segnare una temperatura di 37,5 gradi, risultando poi negativo”. Intanto già si guarda al 2021, quando la “Gonzaga” farà un salto “green”. Durante i concorsi verrà eliminata la carta e tutto sarà informatizzato.

CALENDARIO ARTISTICO – In questo 2020, a celebrare la caserma di viale Mezzetti ci ha pensato la Fondazione Cassa di risparmio di Foligno. In occasione dei 25 anni dalla nascita del Csrne, l'ente di palazzo Cattani ha dato alle stampe il calendario artistico dedicato alla “Gonzaga”. Un appuntamento partito nel 1978, interrotto nel 2013, e che ora fa il suo piacevole ritorno. Calendario che quest'anno celebra la caserma. “Serviva un argomento di resilienza in questo anno e la 'Gonzaga' l'ha fatto – spiega Umberto Nazzareno Tonti, presidente della Fondazione Carifol -. La caserma è riuscita a dare importanza e caratura alla città di Foligno in un contesto nazionale”. Una volta terminato il 2021, il calendario potrà essere tolto dal resto della pubblicazione, con la possibilità di conservare così la narrazione del Csrne. Il calendario artistico dedicato alla caserma include alcuni contributi dalla società civile, la storia della struttura di viale Mezzetti e, tra le altre cose, un percorso fotografico.