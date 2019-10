La Val di Chienti chiusa per una notte, il traffico verrà deviato sul vecchio tracciato

Chiusura al traffico per una notte della statale 77 “Val di Chienti” in direzione Civitanova Marche. L’arteria, infatti, nella carreggiata che da Foligno conduce verso le Marche nella notte di giovedì 24 ottobre sarà interdetta alla viabilità per permettere la manutenzione periodica delle gallerie. Dalle 22 alle 6, infatti, gli operai saranno al lavoro per il controllo dei presidi antincendio che si trovano all’interno dei tunnel che punteggiano la statale 77 dall’imbocco di Foligno fino alla frazione di Colfiorito. Il traffico sarà quindi deviato sul vecchio tracciato. Una volta raggiunto Colfiorito sarà possibile rientrare sul nuovo tracciato.

Come di consueto Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.