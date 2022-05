Le scuole di Foligno fanno rete: l’Ite dona un laboratorio alla “Carducci”

Le scuole fanno rete. Accade a Foligno, dove l’Ite “Scarpellini” ha deciso di donare un laboratorio linguistico all’Istituto comprensivo Foligno 2. Allestito nella sede di via dei Molini della scuola media “Carducci”, il nuovo spazio sarà a disposizione di tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che frequentano l’istituto diretto da Morena Castellani.

L’occasione è stato il rinnovo dei laboratori in dotazione allo “Scarpellini”. “Nel corso di quest’anno - ha commentato infatti la dirigente scolastica dell’Ite, Federica Ferretti - abbiamo dato avvio ad una progettazione per l’allestimento di nuovi laboratori, sostituendo quelli presenti che avevano comunque delle ottime potenzialità. E proprio in virtù della loro buona funzionalità - ha proseguito - abbiamo deciso di donarli all’Istituto comprensivo Foligno 2”. A disposizione, dunque, 21 postazioni (compresa quella del docente), con le quali l’insegnante potrà interagire sia con il singolo studente che con l’intero gruppo classe. “Si tratta di un laboratorio - ha proseguito Ferretti - che consente una fruizione viva delle lingue straniere”. E che, il Comprensivo Foligno 2 utilizzerà per l’insegnamento di tre lingue: l’inglese, il francese e lo spagnolo.

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione la proposta della collega” ha dichiarato la dirigente Morena Castellani, sottolineando l’importanza della sinergia tra istituti scolastici. “Questi laboratori - ha proseguito - mettono i ragazzi in condizione di potersi sperimentare in maniera dinamica e viva con le attitudini e le competenze che le varie discipline richiedono. E questo, in una scuola come la secondaria di primo grado, che ha il compito di orientare gli studenti verso le scelte successive, diventa quanto mai prezioso e significativo. Non avevamo un laboratorio di lingue - ha quindi aggiunto -, per cui abbiamo accolto con grande entusiasmo questa donazione, proprio perché amplia il ventaglio di possibilità che possiamo offrire ai nostri ragazzi. In più, il gesto è pieno di significato perché testimoni come due istituzioni scolastiche, se collaborano e lavorano in sinergia, possono rendere un servizio superiore a quello che possono garantire singolarmente. È un messaggio anche molto bello da trasferire ai nostri studenti, ossia quello di lavorare insieme e condividere gli strumenti”.

Intanto l’Istituto comprensivo Foligno 2 si prepara al “Piano scuola estate”, che prenderà il via il 20 giugno e proseguirà fino al 29 luglio prossimo. “La progettualità - ha commentato la referente Claudia Ciombolini, che - si rivolge agli studenti dai 6 anni ai 14, proponendo tutta una serie di attività che vanno dal digital storytelling al teatro, con una forte attenzione alle discipline scientifiche”.

Ma le iniziative del Comprensivo Foligno 2 non si fermano qui. In programma per giovedì 9 giugno una giornata di spettacoli pensati per l’intera cittadinanza, a cui farà da sfondo l’auditorium San Domenico. “Inizieremo alle 16 con uno spin off della Festa di scienza e filosofia a cura della scuola Montessori - ha spiegato il vicepreside Fabio Berellini - per poi proseguire, alle 18, con lo spettacolo ‘Il mago di Oz’ per la regia di Giacomo Nappini, e chiuderemo la giornata con un concerto che vedrà esibirsi gli insegnanti”.