I Lions di Umbria, Lazio e Sardegna a Foligno per il congresso distrettuale

Appuntamento a Foligno per i Lions club di Umbria, Lazio e Sardegna. Sarà la città della Quintana, infatti, ad ospitare il congresso d’autunno del distretto 108L, in programma per sabato 11 e domenica 12 novembre. Un importante evento che vedrà arrivare a Foligno centinaia di delegati, che avranno anche la possibilità di conoscere le bellezze della città e del territorio circostante. Ad ospitare la due giorni sarà la sala Rossa di palazzo Trinci, ma saranno coinvolte anche altre importanti location cittadine. Guardando al programma, i lavori del congresso prenderanno il via sabato alle 15 con i saluti della presidente del Lions Foligno, Carla Ascani, delle altre cariche del service club e del governatore Michele Alessandro Martella. Poi, alle 15.30 ci sarà l’insediamento dell’Ufficio di presidenza e dei questori, quindi a seguire i rapporti del segretario, del tesoriere e dell’informatico distrettuale. Dalle 17 la relazione del governatore. Il giorno successivo, invece, si terranno le comunicazioni sulle prossime riunioni distrettuali, la relazione sulla Fondazione terzo settore e sulla Commissione Statuti e regolamenti. Quindi la tavola rotonda “Crescere per servire”. “Mai avrei immaginato che la nostra città potesse ospitare il Congresso distrettuale - ha commentato la presidente Ascani -. È un motivo di grande orgoglio e un piacere per me e per tutti i soci del club folignate”. Diverse anche le iniziative collaterali per gli accompagnatori che saranno con i soci. Previste infatti visite guidate a Foligno, a Spello e Rasiglia.