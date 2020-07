Lockdown? Uno stimolo in più. A Foligno 162 diplomati con il massimo: i voti delle scuole

A vedere i risultati ottenuti dai maturandi di Foligno che hanno sostenuto quest'anno l’esame di Stato, parrebbe che gli stessi, una volta intuito, qualche mese fa, che la maturità 2020 sarebbe stata un qualcosa di insolito, invece di “allentare” la presa abbiano premuto con ancor più vigore sull’acceleratore dello studio. A dirlo, come detto, sono i numeri. Dei 716 studenti folignati che si sono presentati all’esame di maturità nelle scorse settimane, infatti, sono risultati ben 162 quelli diplomati con il massimo dei voti. Un dato, questo, che tiene conto non solo dei ragazzi che hanno chiuso il percorso scolastico ottenendo una valutazione di 100/centesimi, ma anche di quelli che, per impegno e capacità, sono riusciti a strappare la “lode”. Di questi 162, infatti, sono stati 130 i diplomati ad aver ottenuto cento centesimi e ben 32 i candidati che si sono meritati “l’ulteriore riconoscimento”. A primeggiare sia nel campo del “cum laude” che in quello dei 100/centesimi sono state le ragazze: ad ottenere la lode sono state, infatti, 17 studentesse, con un leggero scarto rispetto ai ragazzi, 15 per l’esattezza. Scarto che si dilata guardando i diplomati con cento. Anche in questo caso, infatti, le ragazze sono state più brave dei ragazzi: 75 le studentesse che hanno raggiunto i cento punti. Cinquantacinque i ragazzi. Soltanto 6 coloro che non hanno superato questa particolare maturità e non sono riusciti a diplomarsi.

IL DETTAGLIO - Facendo riferimento ad ogni singola scuola, emerge che, per qualità di punteggi ottenuti dagli studenti, a far voce grossa è stato il liceo scientifico “Marconi” con 13 lodi e 36 cento su un totale di 189 studenti spalmati in nove quinte classi. Seguono l’Istituto tecnico tecnologico “Da Vinci” e l’Istituto tecnico economico “Scarpellini”. Nel primo si sono registrate 8 lodi e 26 cento su un totale di 142 studenti divisi in 7 sezioni, nel secondo, invece, i quadri hanno parlato di 4 lodi e 33 cento su 154 maturandi per 7 sezioni. Non da meno il liceo classico, linguistico e delle scienze umane “Frezzi – Beata Angela” che ha visto 6 ragazzi conquistare cento e lode e 29 la votazione di 100. In questo caso i candidati sono stati 130 spalmati in 6 classi quinte. Infine, l’Istituto professionale “Orfini” con una lode e 6 cento centesimi raggiunti tra i 101 maturandi per 7 sezioni.

IL CONFRONTO - Come detto in apertura, risultati sicuramente positivi per le scuole della città della Quintana se confrontati con quelli dello scorso anno. Sì, perché nel 2019 le lodi ottenute dagli studenti erano state 21 contro le 32 del 2020. Allo stesso modo, anche il numero degli studenti che hanno visto il punteggio 100 scritto vicino al proprio nome ha subito un incremento nel 2020. Lo scorso anno i cento erano stati 58, contro i 130 di quest’anno. Maturità 2020 che, dunque, tra cento e cento e lode, ha premiato 162 ragazzi con il massimo dei voti, nel 2019 il totale degli studenti ad aver raggiunto lo stesso risultato erano stati 79. Ma non sono stati bravi solo gli studenti di Foligno. No, perché, a giudicare dai voti, i diplomati umbri che hanno affrontato la maturità stravolta dal Covid-19 sono stati i migliori d’Italia. A dirlo sono i dati diffusi dal Ministero che hanno parlato di una percentuale di diplomati con 100 pari al 12,9%, con ampio distacco dalle altre regioni dello Stivale. Stessa cosa per le lodi, 264 e pari al 4%, che si attestano solo dopo la Puglia.