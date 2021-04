Massimo Braganti nuovo direttore regionale alla Sanità

Il nuovo dirigente è già stato in Umbria come commissario straordinario della Usl2 per sei mesi e prenderà il posto di Claudio Dario, andato da poco in pensione

Pubblicato il 14/04/2021 - 16:37 - Modificato il 14/04/2021 - 17:03