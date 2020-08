Meteo, allerta gialla in Umbria: in arrivo pioggia e temperature in calo anche di dieci gradi

In arrivo pioggia e temperature in calo di circa 10 gradi. È il quadro meteorologico che interesserà l’Umbria in questo inizio di settimana. Il Cuore verde d’Italia è, infatti, tra le regioni che saranno investite dalla perturbazione di origine nord-atlantica proveniente dalla Francia, che comporterà un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche con frequenti ed intense precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Un peggioramento che ha spinto il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le Regioni coinvolte, ad emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. E così, a partire da quest’oggi allerta arancione su gran parte di Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre l’allerta gialla interesserà i restanti settori emiliani e lombardi, tutto il territorio di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, parte di Trentino Alto Adige, Toscana e - come detto - l’Umbria. Maltempo, ma non solo. Le previsioni parlano, infatti, anche di un calo delle temperature nella giornata di domani, martedì 4 agosto, di circa 10 gradi. Temperature sotto la media, dunque, che torneranno però a salire già dalla seconda metà della settimana. Il caldo, dunque, tornerà a partire dalla giornata di giovedì.