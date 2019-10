Mezza Maratona di Foligno: a quindici giorni dal via già 600 iscritti. Novità, c'è la Family Run

La sesta Mezza Maratona “Città di Foligno” è già storia. A quindici giorni dal via, infatti, sono già 600 i runners che hanno deciso di misurarsi con i 21 chilometri di tracciato che attraverseranno la città della Quintana, circa un centinaio in più rispetto a quelli fatti registrare lo scorso anno nello stesso periodo. Numeri destinati - è l’auspicio - a crescere ulteriormente, facendo sperare nell’ennesimo successo dell’Atletica Winner del presidente Gian Luca Mazzocchio. Ben 87, ad oggi, le squadre pronte ad arrivare a Foligno da tutta Italia: dal Trentino alla Sardegna.

Ma l’appuntamento in agenda per domenica 20 ottobre non chiamerà all’appello solo i runners provetti. Novità di questo 2019 sarà infatti la “Family Run”, non competitiva di 5 chilometri che punta, come recita il nome stesso, alle famiglie. “Per tanti atleti - commentano dall’Atletica Winner - il primo passo verso l’agonismo”. Adulti e bambini, quindi, potranno vivere il loro momento indossando le scarpette da tennis e lasciandosi coinvolgere in questo percorso da cinque chilometri che avrà il suo punto di partenza, alle 9.30, in piazza San Domenico.

Tornando ai numeri della manifestazione principe, ossia la Mezza Maratona, “l’obiettivo - ha commentato il presidente dell’Atletica Winner, Gian Luca Mazzocchio - è confermarsi sui livelli delle scorse edizioni, nonostante un calo generale”. A questo proposito, le iscrizioni rimarranno aperte fino al 18 ottobre. “C’è ancora tempo - sottolinea Mazzocchio - per allinearsi all’edizione 2018 che fu ‘Campionato Italiano di Mezza Maratona’”. Per il numero uno dell’Atletica Winner ad ogni modo, numeri a parte, va considerato l’interesse che la Mezza Maratona “Città di Foligno” riscuote sempre di più a livello nazionale “con una platea di appassionati che arriva da tutta Italia” ha ribadito, apostrofando l’evento come la festa sportiva di una intera città.

E in quest’ottica si iscrive, come detto, la “Family Run”. “Un evento non competitivo - spiega Gian Luca Mazzocchio - aperto a tutti e che attraverserà in parte il centro cittadino passando anche all’interno della splendida caserma ‘Gonzaga’. Insomma - ha concluso - una città in corsa con tanto di bambini e passeggini al seguito”.

A completare il quadro della Mezza Maratona, infine, il “Villaggio dello Sport” allestito in piazza San Domenico, con molti stand ed attività aperte a tutti: dall’atletica al fitness e fino ad arrivare ai pony. Villaggio che aprirà i battenti già venerdì 18 ottobre alle 15.30.

Info e iscrizioni: