Nocera Umbra, al via il primo corso per accompagnatore escursionistico

Ha preso il via a Nocera Umbra il primo corso per accompagnatore escursionistico della Federazione italiana escursionismo promosso dalla sezione Arci Bagnara della presidente Sandra Ortega e diretto da Carlo Valentini. Ad aderire all’iniziativa una quarantina di partecipanti provenienti da Umbria, Marche e Lazio che, seguendo le lezioni di esperti, impareranno a conoscere le regole con cui organizzare uscite alla scoperta delle bellezze del territorio e con cui gestire un gruppo di escursionisti sia in condizioni favorevoli che in possibili situazioni di difficoltà.

Il via al corso è stato dato sabato 30 marzo nella sala del Museo Civico di Nocera Umbra, alla presenza del sindaco Giovanni Bontempi, a sottolineare lo stretto legame tra la Fie e la città delle Acque, e della presidente regionale della Federazione, Giulia Garofalo, che ha impartito ai numerosi corsisti le prime nozioni sull’organizzazione della Fie e sullo statuto che ne regola il funzionamento.

Dalla teoria si è poi passati alla pratica nella giornata di domenica 31 marzo, quando si è tenuta la prima uscita didattica che ha condotto il gruppo di aspiranti accompagnatori Fie dalla frazione nocerina di Bagnara fino al monte Alago, lungo un percorso ad anello di circa 10 chilometri con 500 metri di dislivello, attraversando anche una parte del sentiero europeo E1, sentiero che unisce capo Nord, in Norvegia, con capo Passero, in Sicilia. A condurre gli escursionisti in questa prima lezione sul campo Lorenzo Perticoni della Fie Bagnara e Franco Cavadenti della Valle Umbra Trekking. Lungo il percorso il gruppo ha potuto ammirare il paesaggio nocerino, apprezzare le originali sculture di Giovanni Quagliani disseminate per la montagna, ma soprattutto apprendere le principali competenze richieste ad un accompagnatore in occasione delle uscite.

Mascotte di questa prima missione i piccoli Margherita e Riccardo, di cinque e tre anni, che, insieme ai loro genitori, hanno percorso senza batter ciglio l’intero tracciato, accompagnati dalla loro cagnolina Penny. Concluso questo primo weekend di teoria e pratica, le lezioni per diventare accompagnatore Fie proseguiranno nelle prossime settimane per poi concludersi nel mese di luglio.